I possessori di Motorola Edge 40 saranno sicuramente felici di sapere che in queste ore il produttore ha avviato la distribuzione di Android 14. Si parte dall’India, ma immaginiamo che nel giro di qualche giorno il rollout raggiungerà tanti altri Paesi. Andiamo a scoprire le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 14 per Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 ha debuttato in Italia quasi un anno fa con Android 13, ma in queste ore la casa alata ha finalmente avviato la distribuzione di Android 14. Non ci sono per ora state indicazioni ufficiale da parte del produttori, ma in base alle segnalazioni possiamo confermarvi che il rollout è partito dall’India.

L’aggiornamento porta la versione U1TL34.115-13 e richiede un download di quasi 1,5 GB: integra le patch di sicurezza di marzo 2024 e diverse altre novità per l’interfaccia My UX e sotto al cofano. Parliamo di miglioramenti per le animazioni, per l’efficienza generale del sistema, maggiori possibilità di personalizzazione, rinnovati permessi per le applicazioni e tanto altro, pur senza stravolgimenti rispetto alla versione precedente.

Secondo le promesse del produttore (2 major update), Motorola Edge 40 dovrebbe ricevere anche Android 15: Google ha da poco rilasciato la Beta 1, e il rilascio stabile sui Pixel dovrebbe avvenire tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Come aggiornare Motorola Edge 40

Per cercare nuovi aggiornamenti via OTA su Motorola Edge 40 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo, non disperate: potrebbe volerci solo qualche giorno di attesa.