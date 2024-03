WhatsApp è un’applicazione in perenne aggiornamento con il team di sviluppo che continua a lavorare senza sosta all’implementazione di nuove funzionalità, alla risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti con l’obiettivo di affinare e migliorare sempre di più l’esperienza utente.

L’applicazione di proprietà di Meta sta vivendo settimane intense come testimoniato dalle novità che vi abbiamo raccontato in dettaglio negli ultimi giorni: soltanto recentemente sono state introdotte alcune migliorie come l’arrivo dei filtri nelle chat, una nuova barra di ricerca e l’arrivo delle emoji di Unicode 15.1.

Le novità odierne riguardano il canale beta dell’applicazione per Android che si starebbe preparando ad accogliere, finalmente, le trascrizioni dei messaggi vocali ed estendere la lunghezza dei video negli aggiornamenti di stato. Scopriamo insieme.

La trascrizione dei messaggi vocali sbarcherà (finalmente) anche su WhatsApp per Android, prima o poi

Partiamo con la notizia che avrà sicuramente catturato l’attenzione degli appassionati ovvero il presunto arrivo della trascrizione dei messaggi vocali nell’applicazione, di cui sono stati scovati indizi nelle stringhe di codice della versione 2.24.7.7 di WhatsApp Beta.

Stando a quanto svelato dal codice sono emerse alcune istruzioni che, prima o poi, verranno introdotte all’interno dell’app e che, di fatto, spiegano il funzionamento della trascrizione dei messaggi vocali:

To enable transcripts, 150mb of new app data will be downloaded;

Enable;

Read before you listen with transcripts;

“WhatsApp uses your device’s speech recognition to provide end-to-end encrypted transcripts. Learn more”;

Turn on transcripts.

Da queste stringhe possiamo dedurre che verranno scaricati 150 MB di dati aggiuntivi per abilitare la funzione e che questa utilizzerà il sistema di riconoscimento vocale del dispositivo per fornire le trascrizioni crittografate end-to-end, pertanto la funzionalità non influirà sul processo di crittografia dei messaggi.

Della novità attualmente non si conoscono tempistiche di rilascio nei vari canali dell’app; è indubbio, a questo punto, affermare che arriverà con un colpevole ritardo di più di un anno rispetto alla versione iOS (non in italiano, per ora) e di alcuni anni rispetto alla concorrenza (leggasi Telegram che però consente due trascrizioni a settimana con il piano gratuito).

Come detto, la funzione è in una fase ignota dello sviluppo dunque potrebbe apparire con un aggiornamento per gli utenti beta da un momento all’altro; qualora voleste monitorare la situazione vi basterà tenere aggiornata l’app e controllare le versioni più recenti di WhatsApp Beta su APK Mirror, la versione 2.24.7.7 è disponibile qui.

Gli aggiornamenti di stato accolgono video più lunghi

L’altra novità di giornata fa riferimento alla versione 2.24.7.6 della Beta dell’applicazione e riguarda la possibilità di condividere video di lunghezza maggiore negli aggiornamenti di stato.

La funzione è stata scovata, come spesso accade, dal portale specializzato WABetaInfo che ha segnalato l’incremento della lunghezza dei video negli aggiornamenti di stato da 30 secondi a 1 minuto.

Questa scelta arriva probabilmente in risposta alle richieste dell’utenza di una lunghezza maggiore dei video condivisi trovandosi spesso a dover tagliare eccessivamente spezzoni ed estratti di vita per conformarsi al limite della piattaforma. Ora, la durata di un minuto introduce un buon livello di flessibilità agli aggiornamenti di stato consentendo di condividere contenuti indubbiamente più personali e a misura d’uomo.

