Samsung prosegue con la distribuzione della sua One UI 6.1, che ha debuttato qualche mese fa a bordo dei Galaxy S24 e che in queste settimane sta arrivando su tanti altri modelli. In queste ore il rollout coinvolge altri due smartphone di fascia media e un tablet: si tratta di Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy Tab Active 5. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G

Dopo aver fatto capolino sulla fascia alta e premium, la One UI 6.1 sta raggiungendo sempre più smartphone di fascia media. Giusto ieri vi abbiamo segnalato l’arrivo della più recente release su Samsung Galaxy A73 5G, mentre qualche giorno prima era toccato a Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G; oggi allarghiamo l’argomento ai fratelli Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, che stanno ricevendo l’aggiornamento attraverso i firmware A536EXXU9EXDE e A336EDXU8EXDD a partire da alcuni Paesi asiatici.

Trattandosi di smartphone di fascia media, non sono state integrate le funzionalità Galaxy AI, ma troviamo comunque tante novità. Abbiamo miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, ulteriori perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti per la schermata di blocco, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria e in altre app preinstallate, diverse ottimizzazioni e non solo. La distribuzione dovrebbe raggiungere gli smartphone europei nel giro di qualche giorno.

Le patch di sicurezza sono quelle di aprile 2024, ma considerando il supporto trimestrale fornito su questa fascia non è detto che possano arrivare quelle di maggio.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab Active 5

Anche Samsung Galaxy Tab Active 5 si aggiorna in queste ore alla One UI 6.1. In questo caso il firmware in rollout è il X306NKOU1AXD7 e la distribuzione è partita dalla Corea del Sud. Come per gli smartphone qui sopra, purtroppo non sono state integrate funzionalità Galaxy AI, anche se le novità non mancano: oltre a varie ottimizzazioni di stabilità, abbiamo miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza, nella schermata di blocco, nelle routine, nella Galleria e in altre app preinstallate.

Pure Galaxy Tab Active 5 si deve per ora accontentare delle patch di sicurezza di aprile 2024. Per la distribuzione a livello globale è probabilmente necessario attendere ancora qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G e Galaxy Tab Active 5

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy Tab Active 5 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche utilizzare Smart Switch per la ricerca di update, dopo aver collegato lo smartphone o il tablet al PC. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche giorno.