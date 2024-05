Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore per alcuni modelli di smartphone Android: Samsung sta rilasciando nuovi firmware per Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, ma ci sono novità anche per OnePlus 11, OnePlus Nord CE4 e per la serie Xiaomi Mi 11X, che accolgono nuove versioni di OxygenOS o l’update a HyperOS. Andiamo a scoprire tutte le novità con calma.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, che in questi giorni stanno accogliendo l’aggiornamento alla One UI 6.1 con le funzionalità Galaxy AI. Il rollout è in corso, ma in Corea del Sud il produttore si è già spinto oltre e ha rilasciato un ulteriore update: si tratta dei firmware F721NKSU2FXE3 e F936NKSU2FXE3 , che non integrano patch di sicurezza più recenti (si rimane ad aprile 2024, per ora).

La casa di Seoul non ha rilasciato particolari dettagli sull’aggiornamento, e nemmeno il changelog ci è di molto aiuto visto che rimane sul generico e parla di stabilità generale. Probabile che si tratti di qualche perfezionamento o bugfix resosi necessario dopo il passaggio alla One UI 6.1 di qualche giorno fa. Il download richiesto è comunque piuttosto consistente, visto che si parla di quasi 360 MB.

Per le patch di sicurezza di maggio 2024, in rollout sulla serie Samsung Galaxy S24 in Italia, sui pieghevoli in questione ci sarà da attendere ancora qualche giorno.

Novità aggiornamenti OnePlus 11 e OnePlus Nord CE4

Aggiornamenti in distribuzione anche in casa OnePlus: in queste ore tocca a OnePlus 11 e a OnePlus Nord CE4, che accolgono rispettivamente OxygenOS 14.0.0.701 e OxygenOS 14.0.1.427. Il flagship 2023 sta ricevendo la versione CPH2447_14.0.0.701(EX01) a partire dall’India, che integra una grande quantità di novità.

Il changelog è davvero corposo e integra patch di sicurezza di aprile 2024, miglioramenti alla stabilità del sistema, miglioramenti nelle animazioni e negli effetti di transizione, ottimizzazioni per i colori di sfondo e l’effetto blur in alcune parti del sistema, miglioramenti per le cartelle, per la reattività del tocco e non solo.

Ecco il changelog completo fornito da OnePlus:

Tutte le novità di OxygenOS 14.0.0.701 per OnePlus 11: Adds wallpaper zoom and seamless icon transitions during app launch and exit for a smoother visual experience.

Adds a bounce animation effect when sliding to the bottom of the notification drawer and optimizes the layer effects of Quick Setting icons and widgets, bringing a more natural and delicate visual effect.

Optimizes the transition animations for Home screen icons and widgets and adds wallpaper zoom animations upon device unlock.

Adds wallpaper zoom animations and gradual brightness transitions when the screen is turned on or off.

Optimizes the background colors and Gaussian blur effects in Quick Settings, Notification drawer, Home screen drawer, and Global Search.

Optimizes the transition animation when the Lock screen clock and buttons disappear upon device unlock.

Optimizes animations when entering and exiting Global Search, ensuring a smoother and more consistent visual experience

Adds a transition animation when swiping in from one side of the screen to exit an app before it starts up.

Adds a transition animation when swiping in from one side of the screen to go back to the previous page before a new page is opened.

Adds a transition animation when swiping inward from a side of the screen or swiping up to exit an app in landscape mode.

You can now tap the lower right corner of a large folder to view more apps.

You can now pull down app icons in large folders and then open an app in just one move.

Improves touch control responsiveness. Tapping and swiping on the Home screen and Recent tasks screen is now faster and more stable.

Increases touch responsiveness for app usage scenarios, for example, when opening and closing apps, entering and exiting recent tasks, or swiping on the gesture guide bar to switch between apps.

Optimizes animations when using large folders. Dragging apps on the Home screen is now smoother.

Adds a horizontal layout for the Lock screen clock.

You can now choose not to show the track when drawing the Lock screen pattern to unlock your device.

You can now adjust the volume in Quick Settings.

You can now adjust the size of a floating window by dragging its bottom and swipe up to close a mini window.

Aggiornamento anche per OnePlus Nord CE4, smartphone lanciato in India da pochi giorni. In arrivo nel Paese la versione CPH2613_14.0.1.427(EX01), ma le novità sono un po’ meno corpose di quelle viste qui sopra.

Lo smartphone Android accoglie miglioramenti nella stabilità del sistema, riduce i consumi in alcuni scenari, migliora l’esperienza di connessione di cuffie Bluetooth durante le chiamate, migliora le performance della Fotocamera nella ripresa dei video e nell’esperienza utente in generale. In più, è stata aggiunta la funzione AI Eraser, utile per rimuovere oggetti o persone indesiderate all’interno delle fotografie.

Novità aggiornamenti Xiaomi Mi 11X e Mi 11X Pro

Chiudiamo con Xiaomi Mi 11X e Xiaomi Mi 11X Pro, che stanno iniziando ad accogliere l’aggiornamento a HyperOS con le build 1.0.1.0.TKHINXM e 1.0.1.0.UKKINXM. C’è però una bella differenza tra i due firmware: il primo è basato su Android 13 e integra le patch di sicurezza di marzo 2024, il secondo è basato su Android 14 e integra le patch di aprile 2024. Il motivo? I due smartphone non dispongono dello stesso cuore: Mi 11X dispone del SoC Qualcomm Snapdragon 870, mentre Mi 11X Pro viene spinto dal più recente Snapdragon 888.

Xiaomi offre il seguente changelog con il passaggio da MIUI a HyperOS, ma non vengono citati tutti i cambiamenti ed è possibile che non tutte le funzioni vengano proposte su entrambi i modelli in questione, vista la differenza di versione del robottino:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

Il download richiesto è di circa 1,6 GB per Xiaomi Mi 11X e di circa 4,8 GB per Xiaomi Mi 11X Pro. Per entrambi dovrebbe quasi certamente trattarsi dell’ultimo major update.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Z Fold4, OnePlus 11, OnePlus Nord CE4, Xiaomi Mi 11X e Mi 11X Pro

Per controllare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche utilizzare Smart Switch per la ricerca di update, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Su OnePlus 11 e OnePlus Nord CE4 potete invece passare da “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Nel caso ne possediate uno, su Xiaomi Mi 11X e Xiaomi Mi 11X Pro potete invece procedere alla verifica passando da “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“.