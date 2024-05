State cercando un nuovo smartphone Android o magari un “muletto” e volete spendere davvero poco? Allora fareste bene a dare uno sguardo su Amazon perché in queste ore potete trovare Realme Note 50 in offerta a meno di 80 euro: il dispositivo è arrivato da qualche settimana sul mercato italiano a un prezzo contenuto, ma grazie allo sconto che vi segnaliamo è praticamente impossibile trovare di meglio a queste cifre.

Realme Note 50 è in offerta: impossibile chiedere di più a questa cifra

Realme Note 50 è uno smartphone di fascia bassa lanciato in Italia a inizio marzo 2024 con l’intento di conquistare la fascia economica, o entry level se preferite. Ha portato sul mercato specifiche interessanti se rapportate al prezzo di vendita consigliato, che diventano ancora più intriganti con lo sconto che vi stiamo segnalando oggi.

Il dispositivo mette a disposizione uno schermo IPS LCD da 6,74 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, interrotto da un piccolo notch a goccia dove trova posto la fotocamera anteriore da 5 MP. Restando sul comparto fotografico, sul retro possiamo trovare una fotocamera con sensore principale da 13 MP con intelligenza artificiale, affiancato a un sensore secondario.

Il cuore è costituito dal SoC Unison Tiger T612 con CPU octa-core, supportato da 4 GB di RAM (che possono diventare 8 GB con la RAM dinamica) e da 128 GB di memoria interna (eMMC 5.1, per contenere i costi), espandibile con microSD fino a 2 TB. Niente connettività 5G, ovviamente, però troviamo 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Ci sono pure lettore d’impronte digitali (laterale) e certificazione IP54 contro acqua e polvere. Uno dei punti di forza è la batteria, dal momento che a bordo trovano spazio ben 5000 mAh: la ricarica non è molto rapida (10 W), ma la promessa è quella di un’autonomia consistente.

Realme Note 50 ha esordito in Italia nella sola configurazione da 4-128 GB al prezzo consigliato di 119,90 euro: si tratta già di una cifra contenuta, ma in queste ore potete acquistare lo smartphone in offerta su Amazon a 78,99 euro nella colorazione Sky Blue, con consegna rapida e gratuita (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso: vi sfidiamo a trovare di meglio a questa cifra.

Acquista Realme Note 50 in offerta su Amazon