Very Mobile si conferma uno degli operatori di riferimento per gli utenti che hanno bisogno di tanti (ma davvero tanti) Giga di traffico dati da utilizzare in un mese. L’operatore semi-virtuale di WINDTRE, infatti, ha lanciato due nuove offerte: Very 400 Giga Special e Very 600 Giga Special.

Come facilmente intuibile dal nome, queste tariffe garantiscono, rispettivamente, 400 GB e 600 GB ogni mese per navigare in mobilità. Si tratta, però, di offerte solo dati che non hanno il limite di velocità al 4G.

Queste tariffe si affiancano a tutte le altre offerte, con minuti e SMS illimitati, che l’operatore mette a disposizione dei nuovi clienti. Vediamo i dettagli e come fare ad attivare la tariffa desiderata.

SIM solo dati con Very Mobile: fino a 600 GB disponibili

Con le nuove promo, è possibile scegliere Very Mobile e attivare una SIM solo dati con tanti Giga da utilizzare ogni mese. Le nuove offerte sono valide fino al 27 maggio e sono disponibili esclusivamente per nuovi numeri. Le opzioni sono:

Very 400 Giga Special con 400 GB in 4G Full Speed al costo di 11,99 euro al mese; in roaming in UE sono disponibili 14,8 GB al mese

con al costo di 11,99 euro al mese; in roaming in UE sono disponibili 14,8 GB al mese Very 600 Giga Special con 600 GB in 4G Full Speed al costo di 13,99 euro al mese; in roaming in UE sono disponibili 17 GB al mese

Entrambe le offerte prevedono un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’attivazione avviene impostando la ricarica automatica (in caso contrario, i Giga si riducono, rispettivamente, a 300 e 500 al mese). Naturalmente, la spedizione è gratuita e non ci sono costi extra.

Se, invece, siete alla ricerca di offerte con minuti, SMS e Giga da utilizzare ogni mese, in questo momento, Very Mobile mette a disposizione fino a 320 GB al mese al costo di:

9,99 euro al mese con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtual i oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare

con portabilità i oppure richiedendo un 13,99 euro al mese con portabilità del numero da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile e Spusu

Le offerte con portabilità hanno un mese di ricarica omaggio, con importo pari al canone della tariffa scelta. Ci sono anche altre promozioni, a partire da 4,99 euro al mese. Su tutte le tariffe ci sono minuti e SMS illimitati mentre il 4G è limitato a 30 Mbps (ma con 0,99 euro al mese è possibile attivare l’opzione per renderlo “Full Speed”).

Per attivare l’offerta desiderata basta collegarsi al sito ufficiale di Very Mobile, tramite il box qui di sotto. Le offerte sono disponibili anche con eSIM. In questo caso, però, è necessario prima premere sul tasto eSIM posizionato in alto (nella versione desktop del sito) e poi scegliere l’offerta da attivare nella nuova pagina.

>> Attiva qui una delle offerte Very Mobile <<

Ricordiamo che, a differenza di ho. Mobile e di altri operatori virtuali, Very Mobile non ha ancora lanciato il 5G con le sue offerte. Non è detto, però, che l’accesso alla rete mobile di nuova generazioni non arrivi nel corso delle prossime settimane (magari con un costo di circa 1 euro in più per i già clienti). Attivare oggi una delle offerte Giga Special potrebbe, quindi, permettere l’accesso a un’offerta 5G con Giga quasi illimitati e un prezzo molto conveniente nel corso del prossimo futuro.