Samsung lancia oggi una serie di nuove promozioni pensate per incentivare l’acquisto di alcuni dei suoi prodotti più recenti, tra fascia premium, alta e media. Le proposte riguardano in particolare Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, il cui acquisto consente di ottenere in omaggio Samsung Galaxy Watch6, Galaxy Buds2 Pro o Galaxy Buds FE. Vediamo come funziona l’iniziativa e come partecipare.

Samsung Galaxy Watch6, Buds2 Pro o Buds FE in omaggio con questi smartphone

Se avete familiarità con le promozioni Samsung, allora probabilmente saprete già che il produttore non è nuovo a questo genere di promozioni, che consentono di acquistare un determinato prodotto e di ottenerne in omaggio un altro dell’ecosistema della casa. Stavolta a gioire potrebbero essere i potenziali acquirenti dei più recenti smartphone premium, di fascia alta e media di Samsung, che potrebbero superare le ultime indecisioni oppure approfittare di prezzi particolarmente favorevoli per ottenere pure un gradito regalo.

Acquistando Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip5 o Galaxy Z Fold5 tra il 17 maggio e il 9 giugno 2024 presso i negozi aderenti, e registrandosi all’iniziativa su Samsung Members entro l’8 agosto 2024, è possibile ricevere direttamente a casa un Samsung Galaxy Watch6 in regalo (versione 40 mm Bluetooth).

Acquistando Samsung Galaxy S23 o Galaxy S23 FE tra il 17 maggio e il 9 giugno 2024 presso i negozi aderenti, e registrandosi sempre entro l’8 agosto 2024 su Samsung Members, è possibile avere in omaggio le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Infine, chi preferisce puntare alla fascia media, può apprezzare le Samsung Galaxy Buds FE offerte in omaggio agli acquirenti di Samsung Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G (sempre con acquisto tra il 17 maggio e il 9 giugno 2024 e con registrazione Samsung Members entro l’8 agosto 2024).

Le promozioni non riguardano solo gli acquisti tramite Samsung Shop Online, ma anche quelli effettuati presso i negozi online aderenti e i punti vendita fisici che espongono il relativo materiale pubblicitario. Tra gli shop online aderenti possiamo citare Amazon (escluso marketplace, come sempre), MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Vodafone e WINDTRE (gli elenchi completi sono consultabili nei regolamenti completi). Questo significa che è possibile approfittare delle offerte proposte dai vari rivenditori, come quella che abbiamo segnalato di MediaWorld (ad esempio).

La registrazione dell’acquisto su Samsung Members deve avvenire entro e non oltre l’8 agosto 2024, attraverso la compilazione dell’apposito modulo e il caricamento di tutti i dati e i documenti richiesti (incluse foto della prova di acquisto e del codice IMEI o seriale). Il regalo verrà spedito direttamente all’indirizzo indicato entro un massimo di 180 giorni dalla data dell’email di validazione.

Se volete saperne di più potete consultare i regolamenti completi ai link qui in basso: