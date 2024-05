Se state cercando di acquistare un Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta, siete capitati nel posto giusto: il flagship del produttore sud-coreano è infatti disponibile in sconto a un super prezzo per la versione da 512 GB di memoria interna con in aggiunta un interessante regalo. Vediamo come approfittarne subito, prima che le scorte vadano esaurite, e soprattutto come cumulare tutte le varie promozioni possibili.

Samsung Galaxy S24 Ultra è al top per specifiche e aggiornamenti

Come sicuramente saprete, la serie Samsung Galaxy S24 è composta da tre modelli, e Galaxy S24 Ultra costituisce la punta di diamante: condivide alcuni aspetti con i fratelli minori Galaxy S24 e Galaxy S24+, ma alza l’asticella sotto quasi ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Contrariamente allo scorso anno, il modello Ultra è anche l’unico della serie a disporre di un SoC firmato Qualcomm e non di un Exynos.

Samsung Galaxy S24 Ultra offre infatti il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, supportato in questo caso da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna (non espandibile). A bordo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 2600 nit. A livello fotografico propone una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Anche la batteria aumenta, spingendosi fino a 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (inversa).

Lo smartphone ha portato al debutto la One UI 6.1 e le funzionalità Galaxy AI, che in questi giorni si stanno facendo almeno in parte vedere su diversi altri modelli. A livello software, Samsung ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, come Google con i suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Galaxy S24 Ultra 12/512 GB: offerta, coupon e omaggio

Lo smartphone è in promozione da MediaWorld, sul cui sito è possibile acquistarlo a 1.099 euro invece di 1.619 euro in versione 12 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata grazie allo sconto in pagina e al coupon sconto del valore di 200 euro: 366853.

Potete pagarlo ancora meno, ovvero 949 euro, se usufruite del programma SChange (valido fino al 30 maggio), grazie all’extra sconto di 150 euro. Si tratta di un programma dove vi basta dare indietro un prodotto anche non funzionante ma con IMEI o codice prodotto visibile aderente alla promo (sono tantissimi) e potete verificare prodotto per prodotto in questa pagina dedicata. Se poi il prodotto reso sarà valido e funzionante, ci sarà una valutazione ulteriore sul prodotto stesso che vi permetterà di risparmiare ulteriormente. La cosa interessante è che potete rottamare anche anche prodotti vecchi o obsoleti per prendervi almeno l’extra sconto di 150 euro. Per fare un esempio un Galaxy A50 che non funziona viene valutato 3€ che, sommato ai 150€ di extra valutazione, diventano 153€.

In ultimo, ma non per meno importanza, per chi acquista un Galaxy S24 Ultra entro il 9 giugno in omaggio un Samsung Galaxy Watch6 da 40 mm, maggiori info nel regolamento. Potete fare richiesta sul sito Samsung alla pagina dedicata alla promo.

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra da MediaWorld

tutte le colorazioni (sconto in pagina + coupon 366853 + SChange e arrivi a 949 euro + Watch6 in omaggio)