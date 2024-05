OPPO e Redmi hanno lanciato sul mercato due nuovi smartphone. Redmi Note 13R vanta un display da 6,79″ FHD+ a 120 Hz, SoC Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition e fino a 12GB di RAM, mentre OPPO K12x sfoggia un display OLED FHD+ da 6,67″ a 120 Hz ed è animato dallo Snapdragon 695 abbinato a un massimo di 12 GB di RAM. Ecco i dettagli di questi nuovi smartphone Android.

Caratteristiche di Redmi Note 13R

Redmi Note 13R è uno smartphone 5G con uno schermo LCD FHD+ da 6,79 pollici a 120 Hz con un foro in alto al centro che ospita una fotocamera frontale da 8 MP ed è animato dal SoC Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

Il dispositivo sfoggia un design sottile in vetro cristallo con un effetto visivo tridimensionale che offre una sensazione liscia e setosa.

Il dispositivo è dotato di una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP e un obiettivo macro da 2 MP, esegue Android 14 con interfaccia HyperOS e offre uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, inoltre è alimentato una batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Specifiche di Redmi Note 13R

Schermo LCD FHD+ da 6,79 pollici FHD+ (2460 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento adattiva 30/48/50/60/90/120 Hz, luminosità di picco di 550 nit

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition da 4 nm (2,3 GHz x 2 CPU Kryo basate su A78 + 2 GHz x 6 CPU Kryo basate su A55) con GPU Adreno 613

RAM LPDDR4X da 6 GB/8 GB/12 GB con storage interno UFS 2.2 da 128 GB/256 GB/512 GB, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 14 con Xiaomi HyperOS

Doppia SIM

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore da 1/2,76″, apertura f/1,8, flash LED, sensore macro da 2 MP con apertura f/2,4

Fotocamera frontale da 8MP

Sensore di impronte digitali montato lateralmente, sensore a infrarossi

Jack audio da 3,5 mm, altoparlante dal basso

Dimensioni: 168,6×76,28×8,32 mm; Peso: 205 g

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batteria da 5030 mAh (tipica) con ricarica rapida da 18 W

Prezzi e disponibilità di Redmi Note 13R

Redmi Note 13R è disponibile in Cina nei colori blu ghiaccio, argento e nero mezzanotte ed è elencato sul sito ufficiale al prezzo di 1.399 yuan (circa 178 euro) per il modello con 6 GB + 128 GB e al prezzo di 2.199 yuan (circa 280 euro) per la variante da 12 GB + 512 GB.

Caratteristiche di OPPO K12x

OPPO K12x ha uno schermo OLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è trainato dal SoC Snapdragon 695 con un massimo di 12 GB di RAM.

Il dispositivo viene fornito con Android 14 e ColorOS 14 ed è dotato di una fotocamera posteriore da 50 MP abbinata a un obiettivo da 2 MP per i ritratti, inoltre offre uno scanner di impronte digitali in-display ed è alimentato da una batteria da 5500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80 W.

Specifiche OPPO K12x

Display OLED Full HD+ da 6,67 pollici (2400 × 1080 pixel), frequenza di aggiornamento 120 Hz, frequenza di campionamento touch 240 Hz, fino a 1200 nit in HBM, luminosità APL 1%: 2100 nit, gamma colori DCI-P3 100%, protezione DT-Star2

SoC Qualcomm Snapdragon 695 6nm 5G con GPU Adreno 619

RAM LPDDR4x da 8 GB/12 GB, spazio di archiviazione da 256 GB/512 GB (UFS 2.2), memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 14 con ColorOS 14

Doppia SIM ibrida (nano+nano/microSD)

Fotocamera posteriore da 50MP con apertura f/1.8, sensore di profondità da 2MP con apertura f/2.4, flash LED

Fotocamera frontale da 16MP con apertura f/2.4

Sensore di impronte digitali nel display

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo

Dimensioni: 162,9×75,6×8,1 mm; Peso: 191 g

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Batteria da 5500 mAh (tipica)/5375 mAh (minima) con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W

Prezzi e disponibilità di OPPO K12x

OPPO K12x è disponibile nei colori verde e grigio a un prezzo di 1.299 yuan (circa 165 euro) per il modello da 8 GB + 256 GB, al prezzo di 1.499 yuan (circa 190 euro) per il modello da 12 GB + 256 GB e al costo di 1.799 yuan (circa 229 euro) per la variante da 12 GB + 512 GB. Il prodotto è attualmente ordinabile e sarà in vendita in Cina a partire dal 20 maggio.