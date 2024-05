La settimana si apre con aggiornamenti importanti per tre smartphone Android: da una parte abbiamo Samsung che procede con il rilascio della sua One UI 6.1 e inizia a coinvolgere Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy S21 FE, dall’altra abbiamo un OnePlus 12R che accoglie tante novità con una nuova versione di OxygenOS. Procediamo con ordine e andiamo subito a scoprire quali sono i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A54 5G

Il rollout della One UI 6.1 si allarga a Samsung Galaxy A54 5G, anche se purtroppo si parte dalla Corea del Sud. In questi giorni il produttore sta rilasciando la più recente versione per diversi suoi smartphone, compresi Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 e non solo, ma la distribuzione durerà qualche giorno.

Come segnalato da Tarun Vats, lo smartphone di fascia media accoglie in patria il firmware A546SKSU4CXDC, ma senza le patch di sicurezza di maggio 2024. Per il momento non sono stati ancora diffusi i dettagli, ma non dovrebbero essere state integrate funzionalità Galaxy AI; del resto non sono state inserite nemmeno nel più recente Samsung Galaxy A55 5G, che è uscito direttamente con One UI 6.1. In ogni caso, la più recente versione porta ottimizzazioni varie per il sistema, come miglioramenti per le animazioni e l’efficienza generale.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

L’aggiornamento alla One UI 6.1 si fa vedere pure su Samsung Galaxy S21 FE, ma questa volta si parte da un altro Paese. In modo abbastanza sorprendente, anche se non si tratta di una prima volta, la distribuzione parte dagli Stati Uniti e da un operatore specifico (T-Mobile).

Le novità non comprendono ovviamente tutte le funzionalità Galaxy AI che abbiamo imparato a conoscere con la serie Samsung Galaxy S24. Come prevedibile, le funzioni di intelligenza artificiale integrate sono le stesse accolte i giorni scorsi sulla serie Galaxy S21 e sugli altri modelli usciti nel 2021, e sono solo due: parliamo di Assistente Chat, che consente di tradurre le conversazioni in 13 lingue diverse e di “aggiustare” il tono della conversazione direttamente dalla Tastiera Samsung, e di Cerchia e cerca con Google, che permette di cerchiare o evidenziare un elemento presente sullo schermo per cercarlo rapidamente tramite il motore di ricerca.

Niente da fare dunque per Interprete, Traduzione Live, Assistente Trascrizione e così via, ma del resto ormai si sapeva. Come i fratelli della serie Galaxy S21, S21 FE riceverà almeno un altro major update di Android, e dovrebbe dunque fermarsi ad Android 15 e alla One UI 7.

Novità aggiornamento OnePlus 12R

OnePlus 12R si aggiorna a OxygenOS 14.0.0.701 a partire dal Nord America e introduce una lunga serie di novità e miglioramenti. La versione in arrivo sullo smartphone è la CPH2611_14.0.0.701(EX01) e porta patch di sicurezza di aprile 2024, miglioramenti nelle animazioni e negli effetti di transizione, miglioramenti alla stabilità del sistema, ottimizzazioni per i colori di sfondo e l’effetto blur in alcune parti del sistema, miglioramenti per le cartelle, per la reattività del controllo touch e non solo.

Questo il changelog completo fornito da OnePlus:

Tutte le novità di OxygenOS 14.0.0.701 per OnePlus 12R: Adds wallpaper zoom and seamless icon transitions during app launch and exit for a smoother visual experience.

Adds wallpaper zoom animations and gradual brightness transitions when the screen is turned on or off.

Adds a bounce animation effect when sliding to the bottom of the notification drawer and optimizes the layer effects of Quick Setting icons and widgets, bringing a more natural and delicate visual effect.

Optimizes the transition animations for Home screen icons and widgets and adds wallpaper zoom animations upon device unlock.

Optimizes the background colors and Gaussian blur effects in Quick Settings, Notification drawer, Home screen drawer, and Global Search.

Optimizes the transition animation when the Lock screen clock and buttons disappear upon device unlock.

Optimizes animations when entering and exiting Global Search, ensuring a smoother and more consistent visual experience.

Adds a transition animation when swiping in from one side of the screen to exit an app before it starts up.

Adds a transition animation when swiping in from one side of the screen to go back to the previous page before a new page is opened.

Adds a transition animation when swiping inward from a side of the screen or swiping up to exit an app in landscape mode.

You can now tap the lower right corner of a large folder to view more apps.

You can now pull down app icons in large folders and then open an app in just one move.

Improves touch control responsiveness. Tapping and swiping on the Home screen and Recent tasks screen is now faster and more stable.

Increases touch responsiveness for app usage scenarios, for example, when opening and closing apps, entering and exiting recent tasks, or swiping on the gesture guide bar to switch between apps.

Optimizes animations when using large folders. Dragging apps on the Home screen is now smoother.

You can now adjust the volume in Quick Settings.

You can now choose not to show the track when drawing the Lock screen pattern to unlock your device.

You can now adjust the size of a floating window by dragging its bottom and swipe up to close a mini window.

La distribuzione raggiungerà gradualmente gli altri Paesi nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy S21 FE e OnePlus 12R

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy S21 FE potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche utilizzare Smart Switch per la ricerca di update, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Su OnePlus 12R potete invece passare da “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Nel caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche giorno.