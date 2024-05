Meno di un mese fa Huawei ha presentato sul mercato italiano la sua nuova smartband: parliamo di Huawei Band 9, che condivide l’estetica con la generazione precedente ma offre qualcosa in più sotto altri punti di vista. La smartband è sbarcata su Amazon da meno di tre settimane, e in queste ore viene già proposta in offerta in tutte le colorazioni: vediamo come approfittarne.

Huawei Band 9 in offerta su Amazon a pochi giorni dal debutto

A metà aprile la casa cinese ha lanciato in Italia non solo la serie di smartphone Huawei Nova 12, ma anche Huawei Band 9, una smartband che può risultare difficile da distinguere dalla generazione precedente, ma che è stata rinnovata in alcuni aspetti. Mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,47″, integra un nuovo sistema di aggancio per i cinturini e promette fino a 2 settimane di autonomia, senza rinunciare a un’ampia dotazione di funzioni per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute.

Rispetto al modello precedente, Huawei Band 9 integra un magnetometro, che misura l’indice di forza magnetica (utile per esempio per la bussola), e un sensore di luce ambientale, grazie al quale vengono regolati autonomamente i livelli di luminosità dello schermo. Tra le funzionalità più interessanti possiamo citare Huawei TruSleep 4.0 per il monitoraggio del sonno: insieme a TruSeen 5.5 e ai dati rilevati dal sensore ottico forniscono diversi dati su frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, eventuali interruzioni nella respirazione e altri parametri, fra cui lo stress, il rilevamento delle aritmie e le informazioni sul ciclo mestruale.

In ambito sportivo, sono più di 100 le attività supportate grazie all’algoritmo TruSport, che è in grado anche di fornire informazioni utili aggiuntive per alcune di esse. Non mancano ovviamente le classiche funzionalità smart come la ricezione delle notifiche dello smartphone abbinato (con risposte rapide) e i controlli della riproduzione multimediale, e nemmeno le possibilità di personalizzazione, grazie a oltre 10.000 quadranti da scegliere sull’app Watch Face Store.

Huawei Band 9 ha debuttato meno di un mese fa al prezzo consigliato di 59 euro, ma in queste ore potete approfittare di uno sconto di 10 euro disponibile su Amazon e portarvela a casa a 49 euro con spedizione gratuita. La proposta è valida per tutte le colorazioni, ossia Starry Black, White, Lemon Yellow, Charm Pink e Blue. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

