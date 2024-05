La maggior parte dei produttori di smartphone personalizza, oltre che l’interfaccia del dispositivo, anche un’aspetto che solitamente non viene preso particolarmente in considerazione, si tratta delle procedure per il trasferimento file: vari brand vantano apposite applicazioni o sistemi per questo, compresa Google che sugli smartphone Pixel, in fase di configurazione, propone all’utente alcune alternative per copiare i propri file dal dispositivo precedente in modo da facilitare la procedura di configurazione del nuovo smartphone senza dover rinunciare ai dati presenti sul vecchio.

L’acquisto di un nuovo telefono è solitamente un evento entusiasmante ma non tutti gli utenti sono particolarmente felici di doversi destreggiare nella configurazione del nuovo dispositivo, per questo motivo Google sta lavorando per rendere il trasferimento dei file più veloce, così da sveltire l’intera procedura, ma c’è anche in cantiere una nuova possibilità che consentirà il ripristino di alcuni dati da un vecchio smartphone senza la necessità di configurare da zero quello in uso.

Google vi permetterà di trasferire i file tra smartphone utilizzando contemporaneamente sia il Wi-Fi che un cavo

Le novità che vi riportiamo oggi sono state individuate dal cacciatore di codici Assemble Debug nell’app Data Restore Tool di Google (versione 1.0.624892571) e condivise con i colleghi di androidauthority, alcune stringhe di codice ci permettono di dare uno sguardo a quello che potrebbe essere in futuro il trasferimento di file tra due smartphone.

Allo stato attuale, per configurare un nuovo dispositivo, gli utenti hanno a disposizione tre distinte opzioni per trasferire i propri file dal vecchio telefono a quello nuovo: è possibile effettuare il trasferimento tramite un cavo compatibile, utilizzando una connessione Wi-Fi o ripristinando i dati da un backup di Google One, la durata dell’intera procedura dipende, oltre che dal quantitativo di dati, anche dalla velocità della connessione qualora si optasse per gli ultimi due metodi.

Google sembra aver deciso di sveltire l’intera procedura grazie ad un nuovo processo chiamato “MultiTransportD2dTransport”, che permetterà all’utente di utilizzare contemporaneamente sia la rete Wi-Fi che il cavo per effettuare il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo smartphone.

<string name=”transferring_fragment_usb_and_wifi_transferring_title”>Copying using cable

and Wi-Fi for fastest speed</string> <string name=”transferring_fragment_usb_suggestion_title”>Want to speed things up?</string>

La seconda novità riguarda una nuova funzione che consentirebbe all’utente di trasferire dati dal proprio dispositivo Android esistente a qualsiasi dispositivo Android vecchio o nuovo in qualsiasi momento, senza la necessità di eseguire preventivamente un ripristino alle impostazioni di fabbrica come invece accade ora; Google chiama il nuovo strumento “Ripristina in qualsiasi momento”.

Al momento, considerando che la nuova funzione è ancora in fase di sviluppo, essa presenta alcune limitazioni; nello specifico allo stato attuale è possibile copiare i dati solo da un dispositivo utilizzato per copiare i dati in precedenza, inoltre le eventuali modifiche apportate alle Impostazioni dello smartphone non verranno sovrascritte.

Non è chiaro quando Google deciderà di implementare le novità elencate poco sopra, non ci resta dunque che attendere per saperne di più.