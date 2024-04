Realme lancia ufficialmente un nuovo smartphone Android in Italia: si tratta di Realme C65, un dispositivo che secondo l’azienda offre continuità nella tradizione di alta qualità e design che contraddistingue la serie. Rappresenta il primo modello basato sul nuovo posizionamento di prodotto “Essential Plus” e punta a conquistare la fascia entry level del mercato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme C65 è ufficiale: un entry level con un pizzico di IA

Realme C65 arriva in Italia per rimpolpare la fascia entry level del mercato Android, ed è il primo smartphone di questa fascia a ottenere la certificazione TÜV SÜD di fluidità per 48 mesi. Questo grazie alla potenza del processore e alla modalità AI Boost integrata da Realme e pensata proprio per offrire agli utenti un’esperienza fluida e stabile.

Il SoC scelto dal produttore è il MediaTek Helio G85, affiancato da 6 o 8 GB di RAM (“espandibili” con la funzione di RAM dinamica fino a ulteriori 8 GB) e da 128 o 256 GB di memoria interna. Il sistema è in grado di comprendere in modo intelligente l’importanza delle varie attività grazie all’IA e ottimizzare la distribuzione delle risorse migliorando in modo significativo le prestazioni per fornire supporto alle app in uso.

Lo schermo di Realme C65 è da 6,67 pollici e offre cornici sottili, ma non troppo (parliamo comunque di un buono risultato per la fascia di prezzo): il pannello supporta un refresh rate fino a 90 Hz e una luminosità di picco fino a 625 nit. A livello fotografico sono presenti in tutto tre sensori: sul retro è presente una doppia fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP con PDAF e sensore per la profondità da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 8 MP integrata attraverso un foro nello schermo. La batteria è uno dei punti di forza del nuovo smartphone: a bordo c’è spazio per 5000 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata da 45 W.

Specifiche tecniche di Realme C65: display IPS LCD da 6,7 pollici con refresh rate fino a 90 Hz

SoC MediaTek Helio G85

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5000 mAh

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Realme C65

Realme C65 punta anche sul design con uno spessore di 7,64 mm, che lo rende il più sottile della categoria, e con lo Shining Stralight Design, che secondo quanto riportato è caratterizzato da alta precisione e assicura “una vera e propria esperienza artistica” con ogni utilizzo. La casa cinese mette a disposizione certificazione TÜV Low Blue Light contro la luce blu, certificazione IP54 contro acqua e polvere, Rainwater Smart Touch e il design Surround Antenna a 360°, e assicura accurati processi di test per ogni dispositivo.

Tra le funzionalità che spiccano sul nuovo smartphone possiamo citare Dynamic Button, Air Gestures, Smart Code Scan, Riding Mode e Customised Lowest Brightness, alcune delle quali fanno il loro debutto in questa fascia di prezzo entry level.

Prezzi e uscita di Realme C65 in Italia

Realme C65 sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire da domani, 1° maggio 2024, nelle versioni da 6-128 GB e da 8-256 GB. Inizialmente sarà acquistabile su Amazon (le pagine sono già attive), ma arriverà dal 24 maggio 2024 anche presso i principali operatori. I prezzi di vendita consigliati sono i seguenti:

Realme C65 6-128 GB a 199,99 euro, prezzo early bird di 149,99 euro dal 7 al 14 maggio

Realme C65 8-256 GB a 219,99 euro, prezzo early bird di 169,99 euro dal 7 al 14 maggio

Due le colorazioni proposte nel nostro Paese: Starlight Black e Starlight Gold.