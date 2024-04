Uno degli aspetti che spesso viene dato per scontato in fase di acquisto di un nuovo smartphone è la torcia a LED, presente ormai su quasi tutti i dispositivi Android. A quanto pare, però, non tutti gli smartphone gestiscono questa funzione allo stesso modo, come dimostra il caso del Google Pixel 8.

La riduzione forzata dell’intensità della torcia dei Google Pixel 8 è un mistero

Quando si tratta di utilizzare la torcia a LED, la maggior parte degli utenti si aspetta che questa funzioni alla massima intensità possibile. Dopotutto, il suo scopo principale è quello di fornire una fonte di luce sufficientemente potente in situazioni di scarsa illuminazione. In modo abbastanza sorprendente, sembra che gli ultimi smartphone Made by Google, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, non seguano questa logica.

Secondo alcune segnalazioni, raccolte in particolar modo in una discussione su Reddit, sembra che i Google Pixel 8 impostino di default l’intensità della torcia a LED ad un livello medio, che si attesta attorno al 50%.

Questo significa che, quando si attiva la torcia tramite l’apposito pulsante situato nel menu delle impostazioni rapide, la luce emessa dal flash non è così intensa come ci si aspetterebbe. La cosa più curiosa è che, nonostante questa possibilità sia presente nativamente all’interno di Android tramite API, Google non fornisce un modo per regolare manualmente l’intensità della torcia sui suoi dispositivi Pixel.

Le app di terze parti sono una possibile soluzione al “problema”

Fortunatamente esiste una soluzione a questo problema. Grazie ad alcune app di terze parti disponibili sul Google Play Store, come Simple Flashlight o FlashDim, è possibile aggirare la limitazione imposta da Google e controllare manualmente l’intensità della torcia a LED sui Google Pixel 8.

Installando una di queste app, gli utenti possono aumentare la luminosità del flash fino al 100%, ottenendo una luce notevolmente più intensa rispetto all’impostazione predefinita.

Resta da chiedersi perché Google abbia deciso di limitare l’intensità della torcia sui propri dispositivi della serie Pixel. Una possibile spiegazione potrebbe essere legata a problemi di surriscaldamento: utilizzare il flash a LED alla massima potenza per un periodo prolungato potrebbe causare un eccessivo accumulo di calore, con potenziali conseguenze negative sulla durata e sulle prestazioni del componente nel lungo termine.

Sebbene sia una motivazione valida, questa teoria non spiega perché Google non abbia sfruttato le API introdotte con Android 13, che consentono di controllare il livello di luminosità del flash LED. Ad oggi, infatti, l’impostazione, intravista sin dalle prime versioni beta di Android 13, non è presente né su Android 14 né nelle prime beta di Android 15.

Ad oggi, l’ultima versione disponibile della quindicesima versione del sistema operativo del robottino verde è la Beta 1.2 che si configura come “patch correttiva” e giunge a due settimane di distanza dalla beta 1 che ha inaugurato questa seconda fase dello sviluppo del sistema operativo.

Sembra infatti che l’azienda abbia scelto di non implementare questa funzionalità, lasciando agli sviluppatori di terze parti il compito di offrire un controllo maggiore sull’intensità della torcia.

Now that Android 13 added a standard API for controlling the flashlight brightness, I’d love to see the Quick Setting tile be updated to become a slider rather than just a toggle, as shown in this video. Would be a nice QOL feature! Video credits: @anirudhgupta109 pic.twitter.com/NoUsaVR2c6 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 20, 2022

In ogni caso, come abbiamo avuto modo di vedere, grazie alle app di terze parti gli utenti di Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno comunque la possibilità di sfruttare al massimo la torcia a LED dei propri smartphone, se necessario.

Resta da vedere se Google deciderà di affrontare questa questione in futuro, magari implementando un controllo nativo dell’intensità della torcia o quantomeno fornendo una spiegazione più chiara riguardo alla sua scelta di limitare la potenza del flash sui dispositivi Pixel.