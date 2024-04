Nuova conferma illustre dell’arrivo in Italia di Google Pixel Tablet: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, che parlavano del possibile debutto del dispositivo su più mercati in una rinnovata versione priva di dock per la ricarica, oggi ci giungono nuovi dettagli interessanti. A quanto pare Amazon si è lasciata sfuggire una data di uscita italiana: andiamo a scoprire cosa sappiamo.

Google Pixel Tablet arriverà in Italia tra un paio di mesi

Il Google I/O 2024 è ormai alle porte e costituirà l’occasione di vedere tante novità per il mondo Google e Android. Sappiamo già che durante l’evento sarà svelato ufficialmente Google Pixel 8a, il nuovo smartphone di fascia media, ma ci sarà spazio probabilmente per tanto altro a livello software e hardware: come abbiamo visto, potrebbero essere lanciati nuovi dispositivi della gamma Nest, una nuova Chromecast con Google TV 4K e soprattutto Google Pixel Tablet.

A distanza di un anno dalla presentazione, avvenuta proprio durante il precedente Google I/O, alcuni si aspettavano il debutto di un Google Pixel Tablet 2, ma a quanto pare ciò non avverrà (o perlomeno non ora): come i rumor dei giorni scorsi hanno lasciato intendere, l’evento costituirà invece l’occasione per proporre una versione “rinnovata” di Google Pixel Tablet: non dovrebbero esserci cambiamenti nelle specifiche, che comprenderanno un display IPS da 10,95 pollici e il SoC Google Tensor G2, ma il tablet potrebbe essere proposto in una confezione priva di dock per la ricarica in modo da far calare il prezzo di vendita iniziale. Le anticipazioni non sono concordi sui prezzi, per ora: alcuni parlano di più di 600 euro, altri di circa 450 euro.

Oggi abbiamo una conferma interessante sul debutto di Google Pixel Tablet in Italia. Nonostante la fugace apparizione su Amazon dell’estate scorsa, il dispositivo non è mai arrivato ufficialmente nel nostro Paese, ma in queste ore è spuntato proprio sul sito un’importante indicazione: secondo quanto dice Amazon, Google Pixel Tablet sarà disponibile per l’acquisto in Italia a partire dal prossimo 30 giugno 2024. Da segnalare inoltre come l’intera pagina, immagini e video promozionali compresi, sia completamente tradotta in italiano. Inutile tenere conto per ora del prezzo.

In questo momento la pagina del dispositivo parla ancora di base di ricarica, ma per indicazioni ufficiali in tal senso non dovremo probabilmente attendere molto: il Google I/O 2024 si terrà tra un paio di settimane e per allora avremo quasi certamente tutti i dettagli. State aspettando l’arrivo di Google Pixel Tablet in Italia? Nell’attesa potete iniziare a dare un’occhiata alla pagina in questione su Amazon.

grazie a Simone B. per la segnalazione