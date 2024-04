Le fughe di notizie su Google Pixel 8a sono ormai all’ordine del giorno e quella di oggi riguarda ancora i presunti colori nei quali lo smartphone verrà offerto.Queta volta sono trapelali dei render in alta qualità che includono anche le presunte custodie ufficiali nei vari colori già emersi, più una inedita dalla tonalità corallo. Secondo le precedenti indiscrezioni Google Pixel 8a sarà disponibile nei colori blu, verde, nero e beige, tuttavia oggi è trapelata anche una custodia color corallo.

Previous Next Fullscreen

Google Pixel 8a potrebbe essere disponibile anche nella variante corallo

È possibile che Google inizialmente lancerà Pixel 8a nei quattro colori già trapelati e più avanti seguirà una variante color corallo per rilanciare il prodotto. Secondo le indiscrezioni Google Pixel 8a sarà dotato di un SoC Tensor G3, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, inoltre sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 27 W, mentre il comparto imaging dovrebbe includere una fotocamera primaria da 64 MP e una fotocamera secondaria da 13 MP.

Google Pixel 8a punterà forte sull’intelligenza artificiale, come confermato da un video promozionale, e ormai rimane poco da scoprire su questo smartphone Android di fascia media che verrà presentato al Google I/O che si terrà il 14 maggio. Sappiamo anche, infine, che il suo prezzo negli USA dovrebbe essere di 499 dollari nella versione con 128 GB di storage e 549 dollari in quella con 256 GB di storage, per cui dovrebbe costare meno di quanto si vociferava nelle settimane passate e in linea con il suo predecessore.