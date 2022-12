Qualche tempo fa Google ha annunciato che avrebbe introdotto una novità relativa allo strumento torcia per il sistema operativo Android. Quel momento sta finalmente arrivando, poiché la società ha gettato le basi della nuova funzionalità in Android 13.

Invece di poter utilizzare la torcia solo alla massima luminosità, presto sarà possibile controllarne la potenza tramite una barra regolabile integrata nel relativo riquadro nelle impostazioni rapide che funge anche da interruttore per accendere e spegnere la torcia. Nel tweet sottostante potete vedere la funzionalità in azione.

Now that Android 13 added a standard API for controlling the flashlight brightness, I'd love to see the Quick Setting tile be updated to become a slider rather than just a toggle, as shown in this video. Would be a nice QOL feature!

Video credits: @anirudhgupta109 pic.twitter.com/NoUsaVR2c6

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 20, 2022