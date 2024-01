Lo scorso mese è emerso che il team di sviluppatori di Google era al lavoro su una nuova interessante funzionalità relativa a Google Pixel Launcher, ossia un miglioramento del sistema di ricerca integrato.

Ci riferiamo, in particolare, all’inclusione nella funzionalità di ricerca del supporto ai tiles delle Impostazioni Rapide, novità che proprio in queste ore pare sia in fase di rilascio a livello globale.

Come migliora la ricerca di Google Pixel Launcher

In sostanza, in virtù di tale novità, quando si cerca un’impostazione di sistema in Google Pixel Launcher, verrà visualizzato il tile delle Impostazioni Rapide corrispondente.

Tali elementi sono completamente interattivi, con la possibilità per gli utenti di attivarli e disattivarli oppure di aprire pannelli (come quelli relativi a Internet, alla registrazione dello schermo e alla trasmissione dello schermo oppure Home, che si aprirà a schermo intero).

Gli utenti potranno così cercare i tiles per la connessione Wi-Fi, la funzione Hotspot, la connettività Bluetooth, la Modalità Aereo, l’accesso alla Fotocamera e al Microfono, la funzione Wallet, la Torcia, la Modalità Non Disturbare, il Tema scuro, ecc.

Inoltre, questo sistema di ricerca mostrerà anche gli elementi che non sono stati inclusi dagli utenti nelle rispettive Impostazioni Rapide.

Ecco a confronto il vecchio sistema con quello nuovo:

C’è da precisare che la nuova funzionalità non supporta (quantomeno per il momento) i tiles delle Impostazioni rapide di terze parti o non di sistema, come ad esempio Benessere digitale, Registratore o Calcolatrice.

Pare che tale novità sia stata implementata attraverso un aggiornamento lato server sugli smartphone con Android 14 QPR1 e QPR2 beta, oltre che sui Google Pixel Fold e Pixel Tablet.

Rispetto ai test dello scorso mese, in questa nuova versione i tiles non appaiono in alto ma nella parte inferiore (nella sezione “Dalle tue app”) e ciò potrebbe rendere la novità in questione un po’ meno visibile.