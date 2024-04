Grazie al rilascio da parte di Google della prima Beta di Android 15 l’attenzione degli appassionati del settore è stata catalizzata dalla prossima versione del robottino verde, il sistema operativo che muove i nostri smartphone infatti sembra che nella futura versione possa vantare tutta una serie di interessanti novità.

Alcune le abbiamo già intraviste grazie alle build dedicate agli sviluppatori ma, più di recente, abbiamo potuto sbirciare altre modifiche che Google potrebbe apportare alla prossima versione di Android: tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come la prossima versione del sistema operativo potrebbe impedirvi di disattivare il Bluetooth e come sarà in grado di spegnere automaticamente lo schermo, alcune possibili novità in arrivo nella schermata di blocco dello smartphone, o ancora quella che potrebbe essere una piccola modifica per la gesture predittiva “Indietro”.

Quest’oggi, grazie all’attivazione di alcuni flag da parte di Mishaal Rahman, possiamo farci un’idea di alcuni cambiamenti che potrebbero essere implementati nel launcher di sistema di Android 15; diamo un’occhiata insieme.

Ecco come potrebbe cambiare il Pixel Launcher con Android 15, piccole ma utili modifiche all’orizzonte

Per chi non lo sapesse, il launcher è quell’applicazione che si occupa di gestire l’aspetto estetico della schermata iniziale dei nostri smartphone, ogni produttore ha il proprio launcher di sistema ma nel panorama Android esistono moltissime alternative di terze parti, spesso apprezzate e utilizzate dagli utenti in virtù di una maggiore possibilità di personalizzazione.

Anche i Pixel di Google hanno un proprio launcher che, tralasciando la fantasia, è stato battezzato dall’azienda Pixel Launcher: il software in questione è notevolmente migliorato nel corso del tempo, beneficiando di aggiustamenti, migliorie e nuove funzioni con ogni nuova versione di Android. A quanto pare, anche la prossima versione, Android 15, potrebbe introdurre alcuni cambiamenti degni di nota.

Secondo quanto riportato Google potrebbe aver intenzione di modificare leggermente l’animazione riprodotta quando si scorre verso l’alto su un’app per tornare alla schermata principale, rispetto a quella attuale la nuova animazione individuata è più veloce, più elastica e mette in risalto meglio l’effetto zoom dello sfondo, come potete notare dal video qui sotto.

Un altro aspetto del launcher di sistema che potrebbe beneficiare di alcuni cambiamenti è la sezione dedicata ai widget: allo stato attuale, aprendo il pannello dedicato, il sistema propone un widget casuale nella parte superiore della pagina, senza un apparente motivo; con Android 15 Google potrebbe introdurre un maggior numero di consigli classificati per tipo, rendendo più semplice trovare un widget adatto alle esigenze della schermata iniziale.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, Google potrebbe introdurre diverse categorie per i consigli come Essenziali, Social e Intrattenimento, ma sembra che nel codice del sistema operativo siano stati individuati anche Salute e fitness, Notizie e riviste, Suggeriti per te, La tua zona relax e Meteo; inoltre sembra che possano essere consigliati anche alcuni widget di app di terze parti, segno di come Pixel Launcher potrebbe utilizzare un approccio algoritmico ai consigli invece di utilizzare semplicemente un elenco codificato.

Per concludere con la schermata dei widget, questa potrebbe ricevere un ulteriore novità molto comoda, ovvero un nuovo pulsante “+ Aggiungi” nel selettore: questo dovrebbe permettere con una semplice pressione di posizionare automaticamente un widget in un punto vuoto della schermata home, senza che l’utente debba, come adesso, premere a lungo sull’elemento scelto e posizionarlo in autonomia.

In ultimo, sembra che la prossima versione di Android possa ottenere anche alcuni cambiamenti per quel che concerne la schermata della applicazioni recenti, l’aspetto estetico non dovrebbe subire alcuna variazione, continuando dunque a proporre un carosello orizzontale di applicazioni recentemente aperte; quello che però potrebbe cambiare è il metodo per accedere al menu in cui si trovano i pulsanti per aprire la pagina delle informazioni sull’app, accedere alla modalità schermo diviso e mettere in pausa un’app.

Come potete notare dalle immagini poco sotto (la prima è di Android 14 e la seconda di Android 15) la prossima versione del sistema operativo potrebbe aggiungere una piccola pillola nella parte superiore di ciascuna app nella schermata in questione, grazie alla quale gli utenti potrebbero individuare più facilmente tutte le scorciatoie disponibili per le quali al momento è necessario premere a lungo sull’icona dell’app.

Come sempre, l’individuazione delle novità sopra esposte non implica necessariamente che queste vedano la luce nella versione stabile di Android 15, tanto più che al momento non sono disponibili out of the box nella Beta della versione in questione, ma necessitano dell’attivazione di appositi flag per essere visualizzate. Google sta lavorando per migliorare l’esperienza d’uso di Pixel Launcher, bisognerà attendere per scoprire se tali (ed eventualmente altre) modifiche verranno contestualmente implementate anche nel launcher stock in AOSP, così da essere disponibili anche in alcune delle interfacce proprietarie di altri produttori.