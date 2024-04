Dalla Francia arriva la conferma dell’imminente lancio di un nuovo smartphone di fascia media targato HONOR: stiamo parlando di HONOR 200 Lite.

La divisione francese del produttore asiatico, infatti, ha pubblicato sul sito Web ufficiale una sezione dedicata al suo nuovo smartphone (la trovate qui), il cui lancio è in programma per giovedì 25 aprile.

Design e caratteristiche principali di HONOR 200 Lite

Partendo dal design, il nuovo smartphone di HONOR può contare su un ampio display piatto con cornici ridotte ai minimi termini e, probabilmente, una doppia fotocamera frontale (almeno ciò è quanto suggerisce la presenza di un foro a forma di pillola posizionato in alto al centro).

Passando alla parte posteriore, il comparto fotografico principale si trova in un modulo di forma rettangolare e con gli angoli arrotondati posizionato nell’angolo in alto a sinistra e può contare su tre sensori, dei quali quello primario ha una risoluzione di 108 megapixel.

La scocca posteriore dovrebbe essere realizzata in policarbonato mentre per la cornice laterale il produttore potrebbe avere deciso di puntare su un materiale metallico. Tre, infine, dovrebbero essere le colorazioni (nera, ciano e blu).

Per quanto riguarda le principali caratteristiche, stando alle indiscrezioni che si sono succedute sino a questo momento HONOR 200 Lite dovrebbe essere una sorta di variante di HONOR X50i, smartphone disponibile soltanto in Cina e dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Dimensity 6080, 12 GB di RAM, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sulla parte laterale, una batteria da 4.500 mAh e l’interfaccia MagicOS 7.2 basata su Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando il suo nuovo smartphone arriverà in Italia e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.