Oggi mettiamo a confronto in un nostro “Face2Face” i due migliori smartphone Android del momento: Samsung Galaxy S24 Ultra e Honor Magic6 Pro, le due punte di diamante che in questi mesi si stanno dividendo la fascia altissima del mercato. Sono prodotti costosi che mirano all’eccellenza, anche se vanno ad inseguirla per strade molto diverse: quella della completezza per Samsung che ha riempito il suo top di gamma di tutte le migliori tecnologie disponibili, la strada invece dell’esclusività tecnica per Honor, che ha adottato stratagemmi innovativi e originali per rendere unico il suo smartphone.

Vi lasciamo al nostro video, come sempre diviso in capitoli e con un punteggio per ogni capitolo, che vinca il migliore!

Video confronto tra Samsung Galaxy S24 Ultra e Honor Magic6 Pro

Se volete confrontare le specifiche tecniche dei due smartphone non vi resta che andare sulle schede tecniche a confronto tra Samsung Galaxy S24 Ultra e HONOR Magic6 Pro.

Perché scegliere Samsung Galaxy S24 Ultra

Il top di gamma Samsung va scelto da chi vuole un prodotto senza compromessi, con tutto il meglio della tecnologia disponibile sul mercato, o quasi. Il quasi è riferito al comparto fotografico che è di ottimo livello ma viene superato da alcuni smartphone 2024. La casa coreana si è un po’ adagiata sugli allori e per quest’anno non ha apportato significative migliorie all’arsenale fotografico del suo flagship, mentre la concorrenza ha cercato in vari modi di portare qualcosa di nuovo e di avanzato, vedasi Xiaomi 14 Ultra o lo stesso Honor con il suo teleobiettivo da 180 MP. In tutto il resto S24 Ultra è semplicemente imbattibile, dal suo vetro Gorilla Armour alla piattaforma hardware Snapdragon 8 Gen 3 custom, per non parlare della S-Pen integrata, dei 7 anni di aggiornamenti garantiti e della costruzione con telaio in titanio. Per chi vuole il top e non bada a spese.

Perché scegliere Honor Magic6 Pro

Honor Magic6 Pro è da scegliere se siete utenti consapevoli ed informati, se cercate il prodotto meno mainstream e più di nicchia, capace di emozionarvi per la scheda tecnica e soluzioni originali. Lo sblocco con rilevamento del volto in 3D, una batteria con chimica al silicio carbonio, ricarica velocissima, pwm dimming a 4230 Hz, Honor stupisce con i numeri e fa innamorare i nerd. Il suo design non è tra i più comodi ma di sicuro non passa inosservato per eleganza e cura del dettaglio, il comparto fotografico è stata una vera sorpresa per il salto in avanti importante sull’elaborazione delle immagini. Il software? eh..il software avrebbe bisogno di una bella rinfrescata ma l’arrivo di Magic Portal è un buon punto di partenza.