WhatsApp per Android continua a evolversi attraverso nuovi aggiornamenti e non solo: l’ultima beta della nota app di messaggistica inizia a mostrare una novità legata ai contatti recentemente online, facendo in un certo senso seguito alla funzione di cui abbiamo parlato qualche giorno fa riguardante i suggerimenti con chi chattare. In più, gli sviluppatori stanno lavorando a una modifica per i videomessaggi, o note video: andiamo a scoprire tutto.

WhatsApp mostra i contatti online di recente per le chiamate

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’arrivo di una funzione atta a favorire la nascita di nuove chat, che consiste nell’introduzione di suggerimenti di nuovi contatti con cui iniziare una conversazione. Questa novità è stata progettata per invogliare gli utenti a contattare con altri contatti della rubrica, magari con quelli con cui l’utente non ha mai interagito tramite l’applicazione.

In queste ore è in distribuzione la versione 2.24.9.14 beta di WhatsApp, che sta iniziando a mostrare ad alcuni utenti un ulteriore cambiamento nella lista dei contatti. Più precisamente, stavolta la novità si fa vedere nella lista dei contatti che appare dopo aver premuto sul tasto per far partire una nuova chiamata WhatsApp. Sembra che il concetto possa essere simile, visto che l’app mostra i contatti online di recente, quasi a volerci “invitare” a chiamarli; in realtà potrebbe anche volerci dare un’indicazione di massima su chi tra i contatti potrebbe essere disponibile per una chiamata. Ne vediamo un assaggio in questo screenshot (via WABetaInfo):

Com’è giusto che sia, i contatti che hanno disabilitato il loro ultimo accesso online su WhatsApp non possono naturalmente essere inseriti in questo elenco. La novità sta iniziando a farsi vedere su WhatsApp Beta a partire dalla versione 2.24.9.14, ma non sembra per il momento particolarmente diffusa.

I videomessaggi WhatsApp si “spostano”

Il team di WhatsApp sta anche lavorando a un cambiamento per l’invio dei videomessaggi brevi, o note video se preferite. Fino a non molto tempo fa l’app consentiva di inviare brevi video in modo simile alle note vocali passando da una all’altra di queste funzioni attraverso la pressione sul microfono in basso a destra; più di recente, per l’invio è necessario tenere premuto sull’icona della fotocamera, ma il risultato è sostanzialmente il medesimo.

Secondo quanto segnalato dal “solito” AssembleDebug, gli sviluppatori stanno lavorando a un nuovo metodo per pubblicare questi videomessaggi: come possiamo vedere nell’immagine qui sotto, premendo sull’icona della fotocamera si va ad aprire la schermata nella quale è possibile scegliere non solo tra Foto e Video, ma anche optare per le Note Video.

La novità in questione non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma potremmo vederla già a partire da una delle prossime release dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Per entrare a far parte del programma beta di WhatsApp e provare prima le nuove funzionalità in arrivo, potete seguire questo link. Nel caso il programma di test fosse al completo, sappiate che potete sempre optare per il download e l’installazione manuale di uno specifico APK tramite APKMirror.

Che abbiate o meno aderito al programma beta, potete verificare l’arrivo di aggiornamenti dell’app di WhatsApp sul Google Play Store seguendo il badge qui in basso. Vi ricordiamo che potete seguirci proprio tramite WhatsApp attraverso i nostri canali, uno dedicato alle news e uno alle migliori offerte del momento.