Mobvoi sta dando la possibilità ai possessori di TicWatch Pro 5 di provare in anteprima le novità di Wear OS 4 attraverso il nuovo programma beta. L’adesione a quest’ultimo è disponibile fino al 30 aprile 2024, dunque avete tempo per approfittare delle offerte Amazon e portarvi a casa lo smartwatch.

TicWatch Pro 5 in offerta su Amazon

TicWatch Pro 5 di Mobvoi ha debuttato nella primavera del 2023, ma è ancora uno degli smartwatch Wear OS più interessanti a disposizione sul mercato grazie soprattutto al doppio display AMOLED + Transflective da 1,43 pollici, che consente di disporre di un vero e proprio always-on display con un consumo energetico estremamente ridotto.

Lo smartwatch dispone del SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, al cui fianco trovano spazio 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna; lato connettività offre ovviamente il Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone, ma non mancano Wi-Fi, GPS per il tracciamento dell’attività fisica e NFC per i pagamenti in mobilità. A bordo anche speaker, microfono, certificazione US-MIL-STD 810H e resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

La batteria di TicWatch Pro 5 si spinge fino a 628 mAh e promette seconda l’azienda fino a tre giorni di utilizzo: si tratta di un’autonomia superiore alle media dei prodotti con sistema operativo Wear OS, anche grazie alla soluzione adottata con il display. Tra le funzionalità pensate per il fitness e l’attività fisica possiamo citare il supporto a più di 100 modalità di allenamento (tra cui corsa, ciclismo e nuoto), oltre al monitoraggio di frequenza cardiaca 24 ore su 24, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), stress, passi, calorie e sonno (maggiori dettagli nel nostro articolo di lancio).

Con l’aggiornamento a Wear OS 4 oggetto del suddetto programma beta dovrebbero essere introdotti numerosi miglioramenti, sia nell’interfaccia utente sia nell’efficienza energetica. Per aderire alla beta dovete compilare il questionario online: maggiori dettagli potete trovarli qui.

Mobvoi TicWatch Pro 5 ha fatto il suo esordio quasi un anno fa al prezzo consigliato di 359,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a cifre decisamente più interessanti. Le versioni Sabbia e Ossidiana sono infatti disponibili sul sito a rispettivamente 246,99 euro e 249,99 euro, con consegna gratuita (in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo (o più su) potete trovare la nostra recensione per eventuali dubbi dell’ultimo momento.

Acquista Mobvoi TicWatch Pro 5 in offerta (Sabbia)

Acquista Mobvoi TicWatch Pro 5 in offerta (Ossidiana)