Nuovi aggiornamenti in arrivo per smartphone e tablet Android, più precisamente marchiati Xiaomi e Samsung: il produttore sud-coreano ha rilasciato un nuovo update di sicurezza per Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+, mentre in Cina inizia la distribuzione di HyperOS per Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi 10 Ultra. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo sui dispositivi del robottino.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

Iniziamo dall’aggiornamento più vicino a noi, perché Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ stanno accogliendo in Italia le patch di sicurezza di aprile 2024. I due tablet stanno ricevendo i firmware XXS5DXD1 (il Plus è in “ritardo”, ma dovrebbe affiancarsi in queste ore), che non sembrano integrare particolari novità.

Come abbiamo visto nel consueto bollettino diffuso dal produttore, le patch di aprile 2024 vanno a correggere 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE) e 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa di Seoul (SVE); non dovrebbero essere stati inclusi altri cambiamenti rilevanti, anche se la schermata di aggiornamento cita generici perfezionamenti di stabilità e delle prestazioni e bugfix non specificati.

I due tablet sono rimasti ad Android 13, dunque non risultano tra i dispositivi in lista per accogliere la One UI 6.1: vedremo quest’ultima su diversi ulteriori modelli entro l’inizio del mese di maggio 2024.

Novità aggiornamento HyperOS per Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra

La casa cinese lo aveva anticipato alla fine del mese scorso, e sta mantenendo la parola data: Xiaomi ha infatti avviato in Cina la distribuzione di HyperOS per Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi 10 Ultra. Trattandosi di smartphone lanciati nel “lontano” 2020, l’aggiornamento porta sì la nuova interfaccia (che prende il posto della MIUI), ma non Android 14: tutti e tre i dispositivi restano fermi ad Android 13.

Le versioni in rollout sono 1.0.3.0.TJACNXM e 1.0.2.0.TJJCNXM e richiedono comunque un download importante (più di 4 GB). Sono integrate le patch di sicurezza di marzo 2024 e numerose novità e miglioramenti, che riguardano l’interfaccia, le animazioni, le possibilità di personalizzazione, l’efficienza energetica, HyperConnect, l’esperienza cross-device, la sicurezza e la privacy, le varie applicazioni preinstallate, le notifiche, il multi-tasking e non solo.

Normalmente Xiaomi offre il seguente changelog con il passaggio da MIUI a HyperOS, ma non vengono citati tutti i cambiamenti ed è possibile che non tutte le funzioni vengano proposte su questo modello specifico, soprattutto vista l’assenza di Android 14:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

L’aggiornamento a HyperOS per la serie Xiaomi Mi 10 si allargherà nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamento via OTA per Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema, passando per “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. L’update per Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra è per ora disponibile in Cina, ma a livello generale potete verificare l’arrivo di aggiornamenti andando in “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“.