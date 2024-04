Android Auto, la piattaforma dedicata all’infotainment sviluppata da Google è senza dubbio un servizio particolarmente utile quando ci si trova alla guida, non solo ci permette di usufruire delle app dedicate alla navigazione su un display di grandi dimensioni, ma ci consente di interagire con alcune applicazioni del nostro smartphone utilizzando quasi esclusivamente i comandi vocali.

Tra le app in questione figurano quelle dedicate alla messaggistica, ma in questo frangente Android Auto non ha mai brillato per semplicità d’uso: se da un lato la piattaforma legge tranquillamente i messaggi ricevuti per esempio tramite WhatsApp e si premura di trascrivere per noi le risposte che dettiamo a voce, finora la piattaforma di infotainment non era in grado di farci ascoltare i messaggi vocali ricevuti, a meno di utilizzare la versione Beta dell’app.

Nelle ultime ore però, anche gli utilizzatori di Android auto in versione stabile hanno iniziato a ricevere la funzionalità che permette l’ascolto dei messaggi vocali di WhatsApp.

Finalmente Android Auto ci lascia ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp

Nonostante si tratti probabilmente di una delle funzionalità più attese dagli utenti utilizzatori di Android Auto, Google non ha fatto alcun cenno riguardo all’arrivo della novità in questione.

Finora, alla ricezione di un messaggio vocale di WhatsApp, la piattaforma di infotainment di Big G si limitava a segnalare la presenza di un file audio all’interno del messaggio ricevuto, senza però riprodurlo, costringendo di conseguenza gli utenti a mettere mano allo smartphone per poter ascoltare il messaggio vocale ricevuto.

Tuttavia, nelle ultime ore, abbiamo notato che Android Auto permette finalmente di ascoltare i messaggi vocali provenienti da WhatsApp anche utilizzando l’app nella versione stabile: alla ricezione di un messaggio vocale, cliccando l’apposito pulsante, il sistema di infotainment vi farà ascoltare il messaggio tramite le casse dell’auto.

Considerando che come già detto l’azienda non ha annunciato l’arrivo della nuova funzionalità, non è chiaro al momento se questa sia legata ad un’attivazione lato server; nel nostro caso infatti abbiamo riscontrato l’ascolto dei messaggi vocali con la versione 11.5 di Android Auto, e non con l’ultima disponibile nel canale stabile cioè la 11.6.

Ad ogni modo, qualora si trattasse di un’attivazione lato server, nelle prossime ore o giorni dovreste essere in grado di ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp direttamente dalle casse della vostra vettura, utilizzando Android Auto. Se però volete essere sicuri di avere l’ultima versione disponibile dell’app, vi lasciamo qui sotto il badge per effettuare il download direttamente dal Google Play Store.