La piattaforma Android Auto riceve aggiornamenti con una certa costanza dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View e, di tanto in tanto, tali update possono causare anche dei bug più o meno fastidiosi.

Ricordiamo che Android Auto rappresenta la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione degli utenti un assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Su Reddit si sono moltiplicate nei giorni scorsi le segnalazioni di utenti che hanno riscontrato che Android Auto “forza” l’utilizzo di Google Maps a discapito di eventuali altre applicazioni per la navigazione preferite.

Un bug di Android Auto riscontrato e già risolto

Stando a quanto è possibile apprendere, nel momento in cui un utente impartisce un comando vocale per chiedere di avviare la navigazione verso una determinata destinazione, Android Auto passa automaticamente dall’app selezionata (per esempio Waze) a Google Maps.

Se invece si fa clic su una destinazione da un elenco o si digita una destinazione, il sistema consentirà agli utenti di usare l’applicazione di navigazione selezionata.

Tale problema pare sia stato riscontrato inzialmente alcuni giorni fa con la versione 11.7 di Android Auto e poi si sarebbe diffuso anche su precedenti release (probabilmente dipende da un aggiornamento lato server).

Sembra che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View si sia messo rapidamente al lavoro per risolvere il bug e nel giro di un paio di giorni sarebbe stata già messa a punto una soluzione, implementata attraverso un aggiornamento di App Google: nella versione 15.13.46.28, infatti, dovrebbe essere stato incluso il fix.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Android Auto man mano che vengono rilasciate potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

