Ci sono alcuni utenti che si affidano alla fascia alta del mercato per l’acquisto di uno smartphone, non tanto per avere il dispositivo più prestante in circolazione, quanto più per poter beneficiare di una qualità costruttiva migliore e di conseguenza di una maggior durata ne tempo del dispositivo. Samsung è uno di quei produttori che svolge egregiamente il proprio lavoro con gli smartphone di fascia alta, tuttavia i problemi possono sempre capitare ed è ciò che diversi utenti stanno segnalando sul web nelle ultime ore.

Il problema in sé non è una novità, lo abbiamo già visto in diverse occasioni in passato sia su alcuni dispositivi della casa coreana che su quelli di altri brand: si tratta della famigerata linea verde che attraversa il display degli smartphone di alcuni malcapitati utenti. Recentemente hanno iniziato ad apparire diverse segnalazioni in rete di utenti che lamentano la comparsa del difetto in questione sui dispositivi della serie Samsung Galaxy S21; vediamo insieme qualche dettaglio.

Diversi utenti possessori di Galaxy S21 hanno problemi con il display

Abbiamo tutti ben presente il problema in questione (ma potete rinfrescarvi la memoria con le immagini nella galleria poco sotto), si tratta di una linea verde che attraversa il display dello smartphone verticalmente, andando ad inficiare l’esperienza d’uso del dispositivo. Come anticipato in apertura, nelle ultime ore sono aumentate le segnalazioni sul web di utenti che riscontrano il difetto in questione, su tutti i dispositivi della gamma già citata, ma con due modelli su cui sembra maggiormente diffuso, ovvero Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21 FE.

L’aspetto curioso è che secondo le varie testimonianze la linea verde sarebbe apparsa sulla maggior parte dei dispositivi in seguito ad un aggiornamento software, oppure in seguito a prolungate sessioni di gioco; ciò porterebbe a pensare che la comparsa della linea verde sia da imputare ad un qualche problema lato software ma, considerando che diversi utenti continuano a visualizzarla anche in seguito al riavvio del proprio smartphone o ad un reset ai dati di fabbrica, forse potrebbe esserci di più.

Previous Next Fullscreen

Un difetto del genere solitamente è riconducibile ad un problema hardware, un qualche problema con il connettore del display o con qualche altra componente nelle vicinanze, dunque perché la maggior parte delle segnalazioni è stata effettuata in seguito ad un aggiornamento software dei dispositivi Samsung? La causa potrebbe risiedere nell’aumento delle temperature: il download e l’installazione di un aggiornamento software infatti possono stressare in maniera particolare il dispositivo (soprattutto se equipaggiato con alcuni processori non ottimizzati in maniera eccelsa), portando ad un aumento della temperatura interna dello smartphone che potrebbe causare o accelerare un difetto hardware preesistente all’interno del gruppo display.

Alcuni utenti ipotizzano inoltre che l’aumento di temperatura possa aver danneggiato (fatto sciogliere) la colla utilizzata per tenere insieme alcune componenti interne ai dispositivi, sebbene possa sembrare una spiegazione plausibile, non chiarisce però perché il numero delle segnalazioni che lamentano il problema in seguito a prolungate sessioni di gioco (altra circostanza che aumenta notevolmente la temperatura interna degli smartphone) siano decisamente minori rispetto a quelle che incolpano gli aggiornamenti software.

Come già detto, il problema si è già manifestato in passato anche sui dispositivi della stessa Samsung, che a suo tempo riconobbe il problema e offrì ad alcuni utenti rimborsi o riparazioni gratuite; qualora anche voi steste fronteggiando la temuta linea verde vi consigliamo di documentare il problema e rivolgervi all’assistenza dell’azienda.