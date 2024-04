Samsung Galaxy A55 5G è uno degli smartphone Android probabilmente più ambiti dell’agguerritissima fascia media, anche se il prezzo potrebbe fermare alcuni utenti. A questo si può sostanzialmente rimediare grazie alle offerte che stiamo per scoprire, che consentono di acquistare il dispositivo con un generoso sconto, condito da un coupon. Vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy A55 5G in offerta con coupon nella versione 256 GB

Samsung Galaxy A55 5G è stato presentato ufficialmente all’inizio del mese scorso in compagnia del fratello minore Galaxy A35 5G e costituisce insieme a quest’ultima lo zoccolo duro della fascia media 2024 della casa di Seoul. Lo smartphone Android mette a disposizione un display Infinity-O Super AMOLED da 6,6 pollici a risoluzione Full HD+, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore delle impronte digitali integrato, e viene mosso dal chipset Exynos 1480 octa core, supportato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD).

A livello di connettività non ci sono rinunce, se non la porta per il jack audio da 3,5 mm (ormai sempre più una rarità sopra una certa cifra): abbiamo infatti 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C. Il comparto fotografico di Galaxy A55 è composto da quattro sensori in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore macro da 5 MP, mentre frontalmente un sensore grandangolare da 32 MP.

La batteria vuole dire la sua con i suoi 5000 mAh, affiancati dal supporto per la ricarica rapida cablata fino a 25 W (occhio, il caricabatterie non è incluso in confezione, se non esplicitamente specificato).

Lo smartphone è uscito con Android 14 e One UI 6.1 e può contare su un supporto software di lunga durata: Samsung promette un minimo di quattro generazioni di aggiornamenti della One UI e fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy A55 5G ha debuttato il mese scorso al prezzo consigliato di 499,90 euro (8-128 GB) e 549,90 euro (8-256 GB), ma in queste ore potete approfittare di sconti e coupon per portarvi a casa la versione più capiente a cifre decisamente più interessanti. Su eBay il dispositivo viene infatti proposto a 370,70 euro, e con il coupon PSPRAPR24 potete far scendere il prezzo di altri 15 euro: potete dunque acquistare le versioni Awesome Ice Blue, Awesome Navy o Awesome Lemon a 355,70 euro, con spedizione gratuita tramite corriere espresso e servizio eBay Premium.

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Il coupon PSPRAPR24 è valido fino alle 23:59 del 21 aprile 2024 e può essere utilizzato per un massimo di due volte. Prevede uno sconto crescente in base all’importo speso: 5 euro su una spesa da 50 a 149 euro, 10 euro su una spesa da 150 a 299 euro, 15 euro su una spesa da 300 a 449 euro, 25 euro su una spesa da 450 a 599 euro e 35 euro su una spesa da 600 euro in su.