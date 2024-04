Siamo tutti consapevoli di come il mercato non sia fatto esclusivamente di smartphone top di gamma, una grossa fetta è occupata da dispositivi di fascia media, settore in cui Samsung è stata in grado di sfornare ottimi telefoni nel corso degli ultimi anni. A tal proposito, sul finire del mese di marzo, abbiamo visto come l’azienda avesse ufficializzato un nuovo dispositivo di fascia media, Galaxy M55, per il mercato brasiliano.

Tuttavia, sapevamo già che sarebbe bastato pazientare un po’ per vedere arrivare lo smartphone in questione anche in altri mercati; bene, nelle ultime ore, dopo essere stato ufficializzato anche per il mercato indiano, il dispositivo ha fatto la sua comparsa sul sito ufficiale del produttore in alcuni mercati europei come Polonia e Portogallo, nonché presso alcuni rivenditori di terze parti in Svizzera.

Samsung Galaxy M55 sbarca in Europa, presto anche in Italia?

Per quanto molti pensando alla fascia media di Samsung pensino subito alla serie Galaxy A, il produttore coreano offre già da diverso tempo anche una linea parallela, ovvero la Galaxy M; non sempre i dispositivi in questione sono stati disponibili anche nel Bel Paese, ma sembra che Galaxy M55 potrebbe essere tra quelli a breve acquistabili anche dagli utenti nostrani.

Lo smartphone si presenta con un design chiaramente ispirato a quello dei modelli di fascia più alta, caratteristica estetica ormai utilizzata dall’azienda per tutti i propri dispositivi, vanta un display AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco fino a 1000 nit e e sensore per il rilevamento delle impronte digitali integrato.

Sotto il cofano, a muovere il tutto, è presente il processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm (meno prestante dell’Exynos 1480 equipaggiato sul cugino Galaxy A55), accompagnato da 8 GB di RAM e tagli di archiviazione interna da 128 GB o 256 GB, comunque ulteriormente espandibili fino a 1 TB con l’ausilio di una scheda MicroSD.

Per quel che concerne il comparto fotografico esso è costituito da un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, camera grandangolare da 8 MP e sensore accessorio da 2 MP dedicato agli scatti macro, mentre anteriormente trova posto una fotocamera selfie da 50 MP.

Ad alimentare il tutto è presente un modulo batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W; lo smartphone vanta infine la presenza dell’NFC, Wi-Fi di sesta generazione, Bluetooth 5.2, porta USB-C e di Samsung Knox Vault, soluzione di sicurezza per la protezione dei dati sul dispositivo.

Qui potete prendere visione della scheda tecnica completa di Galaxy M55, mentre di seguito ricapitoliamo le specifiche principali:

Dimensioni: 163,9 mm x 76,5 mm x 7,8 mm

Peso: 180 grammi

Display: AMOLED da 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1000 nit

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Memorie: 8 GB (RAM, LPDDR4) e 128/256 GB (spazio di archiviazione, UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB)

Fotocamera posteriore: tripla, 50 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra grandangolare) + 2 MP (macro)

Fotocamera anteriore: 50 MP (f/2,4)

Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR, GPS, USB-C 2.0

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 5000 mAh, ricarica rapida cablata a 45 W

Sistema operativo: One UI 6.1 basata su Android 14

Come detto, Galaxy M55 risulta già disponibile sul sito ufficiale del produttore in alcuni Paesi europei, anche se al momento non figura sul sito ufficiale italiano potrebbe solo essere questione di tempo. Per quel che concerne il prezzo di vendita, ovviamente questo varia in base al mercato di commercializzazione ma comunque si attesta intorno ai 500 euro.