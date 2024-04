Motorola ha da poco presentato in Italia i tre smartphone che compongono la famiglia Motorola Edge 50: al modello Pro, già ufficiale su altri mercati (come quello indiano) da qualche giorno, si affiancano gli attesi modelli Fusion e Ultra.

La casa alata ha voluto dare il via a una nuova era per i suoi dispositivi premium, progettati con un design migliorato che prevede l’utilizzo di materiali come il vero legno (per garantire un feel and touch di alto livelo) e la certificazione IP68, dotati di un sistema di fotocamere che può contare sul boost offerto dall’intelligenza articiciale, plasmati attorno a piattaforme Qualcomm che spaziano dalla fascia media alla fascia top. Scopriamo tutti i dettagli, modello per modello.

Motorola Edge 50 Ultra

Partiamo dal modello di punta Motorola Edge 50 Ultra, realizzato (a detta di Motorola) per “stupire anche gli utenti più esigenti” con un design che unisce curve sinuose (apprezzabili soprattutto nella raccordo tra il comparto fotografico e la scocca posteriore), materiali pregiati (ad esempio il legno sulla scocca e il vetro Gorilla Glass Victus di Corning) a colori alla moda (come il Peach Fuzz, colore Pantone del 2024).

Motorola Edge 50 Ultra offre il comparto fotografico più avanzato di sempre proposto da uno smartphone della casa alata: al sensore principale da 50 megapixel, sono affiancati un teleobiettivo da 64 megapixel (zoom ottico 3x e Super Zoom 100x), un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e una fotocamera anteriore da 50 megapixel, collocata all’interno di un foro circolare e centrato nella parte superiore del display. Il comparto fotografico può contare sull’intelligenza artificiale (chiamata moto ai) che vuole garantire importanti miglioramenti sia alle performance di scatto che di registrazione video.

Il display curvo ai bordi, sotto al quale si cela un lettore ottico delle impronte digitali, è un pannello pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Super HD (1220p), frequenza di aggiornamento a 144 Hz e luminosità di picco superiore ai 2000 nit. L’esperienza multimediale si completa poi con due altoparlanti stereo e con il supporto al Dolby Atmos e all’audio spaziale (con tracciamento della testa Dolby Head Tracking).

Motorola Edge 50 Ultra è plasmato attorno allo Snapdragon 8s Gen 3, piattaforma che si colloca un gradino sotto rispetto all’attuale SoC di punta del chipmaker statunitense, coadiuvato da 16 GB di RAM (espandibili di altri 4/16 GB tramite RAM Boost) e da un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione (con memorie UFS 4.0).

Sul fronte della connettività, nulla da eccepire: troviamo il supporto alle reti 5G (su due Nano-SIM o su Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, una porta USB-C con supporto all’uscita video (DP 1.4) e il supporto alla banda ultra-larga (UWB), utile per localizzare gli oggetti supportati con precisione millimetrica. Motorola Edge 50 Ultra dispone poi di una batteria da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata TurboPower da 125 W (quattro minuti di ricarica garantiscono una giornata di autonomia, stando ai dati dichiarati), oltre alla ricarica wireless rapida a 50 W e la ricarica wireless inversa a 10 W.

Completa il pacchetto il sistema operativo che è Android 14, personalizzato con l’inedita interfaccia Hello UI: questa è pensata per offrire un’esperienza d’uso intuitiva grazie alla presenza di molte opzioni di personalizzazione, gesture intuitive e misure di sicurezza. Nel caso specifico del modello di punta della famiglia Edge 50, l’intelligenza artificiale aiuta gli utenti anche nelle fasi di ricerca dei contenuti, sul dispositivo e fuori. Sul fronte del supporto, Motorola garantisce tre anni di aggiornamenti del sistema operativo (presumibilmente fino ad Android 17) e quattro anni di patch di sicurezza (termine supporto stimato a fine aprile 2028).

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Motorola Edge 50 Ultra.

Dimensioni: 161,1 x 72,4 x 8,6 mm

x x Peso: 197 grammi

Display: pOLED da 6,67″ 1.5K con luminosità di picco a 2000 nit e refresh rate fino a 144 Hz

da con luminosità di picco a e refresh rate fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 735

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 o 16 GB (RAM) e 512 GB o 1 TB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla , principale da 50 MP (con OIS) + ultra-grandangolare da 50 MP + teleobiettivo da 64 MP (con OIS, zoom ottico 3x)

, principale da (con OIS) + ultra-grandangolare da + teleobiettivo da (con OIS, zoom ottico 3x) Fotocamera anteriore: 50 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G in Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM)

in Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax), Bluetooth 5.4 , UWB , NFC , GPS , USB Type-C 3.1

(802.11 ax), , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4500 mAh , ricarica rapida cablata a 125 W , ricarica rapida wireless a 50 W

, ricarica rapida cablata a , ricarica rapida wireless a Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del nuovo Motorola Edge 50 Ultra, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Pro è uno smartphone Android di fascia medio-alta presentato dalla casa alata per la prima volta lo scorso 4 aprile (sul mercato indiano) e annunciato ufficialmente per il mercato italiano in data 16 aprile 2024. Lo smartphone si pone, sulla carta, come successore diretto di Motorola Edge 40 Pro, ma in fin dei conti è la proposta “centrale” della famiglia Edge 50.

Per maggiori dettagli su questo smartphone, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato in occasione del lancio indiano: l’unica differenza tangibile risiede nelle configurazioni di memoria che affiancano il SoC Snapdragon 7 Gen 3, qua 12 GB di RAM (espandibili con RAM Boost) e 512 GB di spazio di archiviazione.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Motorola Edge 50 Pro.

Dimensioni: 161,2 x 72,4 x 8,2 mm

x x Peso: 186 grammi

Display: pOLED da 6,7″ 1.5K con luminosità di picco a 2000 nit e refresh rate fino a 144 Hz

da con luminosità di picco a e refresh rate fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 720

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 GB (RAM) e 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla , principale da 50 MP (con OIS) + ultra-grandangolare da 13 MP + teleobiettivo da 10 MP (con OIS, zoom ottico 3x)

, principale da (con OIS) + ultra-grandangolare da + teleobiettivo da (con OIS, zoom ottico 3x) Fotocamera anteriore: 50 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G in Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM)

in Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax), Bluetooth 5.4 , NFC , GPS , USB Type-C 3.1

(802.11 ax), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4500 mAh , ricarica rapida cablata a 125 W , ricarica rapida wireless a 50 W

, ricarica rapida cablata a , ricarica rapida wireless a Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del nuovo Motorola Edge 50 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Motorola Edge 50 Fusion

Alla “base” della famiglia Edge 50 si pone il nuovo Motorola Edge 50 Fusion, candidato a essere lo smartphone più ricercato dell’intera famiglia grazie al prezzo d’attacco e alla probabile caduta dello street price. Rispetto ai fratelli “maggiori” risulta un po’ meno appariscente, complice il comparto fotografico doppio e meno vistoso, mantenendo una buonissima qualità costruttiva (materiali vegani sul retro e vetro Gorilla Glass 5 sul fronte) e i colori alla moda.

Il comparto fotografico può vantare un sensore principale LYT-700C di Sony da 50 megapixel (stabilizzato otticamente), affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 megapixel e, anche in questo caso, è collocata all’interno di un foro circolare e centrato, posto nella parte superiore del display, un pannello pOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate fino a 144 Hz e buona luminosità di picco. L’audio stereo e il supporto al DolbyAtmos completano il pacchetto multimediale.

Motorola Edge 50 Fusion è plasmato attorno al SoC Snapdragon 7s Gen 2, un SoC che sulla carta costituisce un leggero miglioramento rispetto al MediaTek Dimensity 7030 che costituiva il cuore pulsante del Motorola Edge 40 Neo dello scorso anno, smartphone di cui dovrà raccogliere l’eredità. In questo caso, lo smartphone dispone di 12 GB di RAM e di 256 GB di spazio di archiviazione (espandibili tramite scheda microSD).

Sul fronte della connettività troviamo il supporto alle reti 5G (su due Nano-SIM o su Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e una porta USB-C. Lo smartphone dispone poi di una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W. Anche in questo caso, lo smartphone arriva sul mercato con Android 14 ma il supporto sarà più breve: due anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 16) e tre anni di patch di sicurezza.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Motorola Edge 50 Fusion.

Dimensioni: 161,9 x 73,1 x 7,9 mm

x x Peso: 175 grammi

Display: pOLED da 6,7″ FHD+ con luminosità di picco a 1600 nit e refresh rate fino a 144 Hz

da con luminosità di picco a e refresh rate fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 710

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 1 2 GB (RAM) e 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , principale da 50 MP (con OIS) + ultra-grandangolare da 13 MP

, principale da (con OIS) + ultra-grandangolare da Fotocamera anteriore: 32 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G in Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM)

in Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.2 , NFC , GPS , USB Type-C 2.0

(802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 68 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del nuovo Motorola Edge 50 Fusion, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi dei nuovi Motorola Edge 50

Giunti alla fine, è il momento di parlare di disponibilità e prezzi dei nuovi smartphone che compongono la famiglia Motorola Edge 50.

Motorola Edge 50 Pro è disponibile all’acquisto in Italia da oggi nelle tre colorazioni Black Beauty, Luxe Lavander e Moonlight Pearl e viene proposto a un prezzo di partenza fissato in 699 euro.

Acquista Motorola Edge 50 Pro su Amazon

Motorola Edge 50 Fusion sarà presto disponibile (il produttore comunicherà la data ufficiale più avanti) in Italia nelle tre colorazioni Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue e verrà proposto a un prezzo di partenza fissato in 449 euro .

sarà presto disponibile (il produttore comunicherà la data ufficiale più avanti) in Italia nelle tre colorazioni Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue e verrà proposto a un prezzo di partenza fissato in . Motorola Edge 50 Ultra sarà presto disponibile (il produttore comunicherà la data ufficiale più avanti) in Italia nelle tre colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz e verrà proposto a un prezzo di partenza fissato in 999 euro.

Con i nuovi smartphone sarà possibile partecipare al programma Trade In della casa alata, pensato per chi vuole sostituire il vecchio smartphone con uno dei nuovi Edge 50: nel periodo del lancio, sarà possibile usufruire di una supervalutazione dell’usato pari a 150 euro (modello Ultra), 100 euro (modello Pro) e 50 euro (modello Fusion).

L’ecosistema si allarga: arrivano le cuffie della famiglia moto buds

Segnaliamo infine che Motorola ha presentato anche la nuova famiglia di auricolari wireless composta da moto buds+ (audio messo a punto da Bose) e moto buds, pensate per dare il meglio in accoppiata a smartphone della casa alata e capaci di offrire il supporto all’audio Hi-Res e, ma solo per quanto concerne il modello “+“, alla cancellazione del rumore dinamica e adattiva.

Previous Next Fullscreen

Queste nuove cuffie true wireless sono disponibili all’acquisto da oggi in Italia e vengono proposte ai seguenti prezzi: