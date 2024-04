Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori a cui Google ha affidato il compito di migliorare Android 15, arricchendo la nuova versione del sistema operativo mobile dell’azienza di inedite funzionalità e ottimizzazioni varie.

Tra le novità studiate pare vi sia l’introduzione del supporto alla tecnologia NFC Wireless Charging, soluzione che potrebbe rivelarsi comoda per tutti quei device che non sono in grado di supportare lo standard Qi.

Scoperta un’altra novità di Android 15

Quando si pensa alla ricarica wireless, la prima cosa che viene in mente è lo standard Qi, soluzione molto popolare e utilizzata da tanti produttori in ambito Android.

Tuttavia vi sono dei dispositivi più piccoli per i quali l’implementazione delle componenti hardware necessarie allo standard Qi è complicata ed è qui che potrebbe entrare in gioco la tecnologia NFC Wireless Charging (WLC).

Annunciata nel maggio del 2020, questa soluzione sfrutta delle antenne molto più piccole di quelle richieste dallo standard Qi e ciò la rende ideale per i dispositivi molto piccoli (come, ad esempio, auricolari, pennini, smartwatch e tracker). Inoltre, la medesima antenna può essere usata non soltanto per la ricarica ma anche per la normale trasmissione di dati della connettività NFC, con un ulteriore risparmio in termini di spazio necessario all’interno del dispositivo.

Nonostante sia stata annunciata quasi quattro anni fa, la tecnologia NFC Wireless Charging non è ancora particolarmente diffusa e probabilmente ciò dipende proprio dalla mancanza di una piattaforma che la supporti.

Ebbene, con Android 15 la musica dovrebbe cambiare: la nuova versione del sistema operativo di Google, infatti, dovrebbe integrare il supporto WLC e ciò dovrebbe favorire il lancio di nuovi dispositivi dotati di tale tecnologia.

La scorsa settimana Google ha rilasciato Android 15 Beta 1 e in tale versione sono stati scovati dei riferimenti alla nuova tecnologia WLC, che potrebbe essere sfruttata da Google anche per i tracker da usare nella rete Trova il mio dispositivo oppure per la ricarica dei pennini stilo con standard USI 2.0 (che supporta già questa tecnologia ma richiede un dispositivo compatibile per avviare la ricarica via NFC).

Probabilmente in occasione di Google I/O 2024, in programma il prossimo mese, il colosso di Mountain View si soffermerà su tale novità. Staremo a vedere.