Quante volte vi è capitato di scorrere la lista dei contatti su WhatsApp e chiedervi “Chi è questa persona?” o “Di cosa dovevo parlare con lui o lei?”. Con il passare del tempo e l’aumentare delle interazioni, tenere traccia di tutti i nostri contatti può diventare un’impresa titanica. Ma presto, grazie ad un nuovo aggiornamento, WhatsApp potrebbe offrirci la soluzione che stavamo aspettando.

Le note personali di WhatsApp serviranno a non dimenticare mai l’identità di un contatto

Dalle analisi effettuate sull’ultima versione Beta 2.24.9.12 di WhatsApp per Android, sembra che gli sviluppatori stanno lavorando ad una funzione che ci permetterà di aggiungere delle note ai nostri contatti. Un’idea all’apparenza banale, ma che potrebbe rivelarsi un vero e proprio game-changer per la nostra esperienza d’uso.

Pensateci: quante volte vi siete trovati a dover cercare freneticamente un’informazione relativa ad un contatto, magari il suo indirizzo o il regalo che vi aveva chiesto per il compleanno? Con le note, potremo finalmente avere tutto a portata di mano, senza dover scavare tra i meandri delle chat o affidarci alla nostra memoria.

Ma come funzionerà esattamente questa nuova feature? Stando alle indiscrezioni, sarà un gioco da ragazzi: basterà aprire la schermata delle informazioni di un contatto e troveremo una sezione dedicata alle note. Da lì, potremo sbizzarrirci a scrivere tutto ciò che vogliamo, senza limiti di caratteri o formattazione. Il bello è che le note saranno sincronizzate con il nostro account WhatsApp, quindi potremo accedervi da qualsiasi dispositivo in nostro possesso.

Ma quando potremo mettere le mani su questa succulenta novità? Al momento la funzione è in fase di sviluppo, quindi non è ancora disponibile per i beta tester della versione Android. È del tutto lecito pensare che questa novità verrà rilasciata nella versione Beta dell’app nel corso dei prossimi giorni o tutt’al più delle prossime settimane.

Sappiamo bene che il team di WhatsApp è sempre molto scrupoloso quando si tratta di testare nuove funzionalità. Prima di rilasciare un aggiornamento a tutti gli utenti, infatti, viene effettuato un lungo lavoro di verifica e perfezionamento, per assicurarsi che tutto funzioni alla perfezione. Questo processo richiede tempo, e quindi potrebbe volerci ancora qualche mese prima che la possibilità di aggiungere note ai contatti sia disponibile per tutti nella versione stabile dell’app.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l’ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.24.9.10 è disponibile a questo indirizzo mentre trovate l’ultima versione, la 2.24.8.74, questa volta in forma stabile, qui.

