WhatsApp sta diventando sempre più social con il passare degli aggiornamenti. Giusto ieri abbiamo visto come il team di sviluppatori stia testando l’aggiunta di notifiche per gli aggiornamenti di stato non ancora visti, mentre a partire dalla versione 2.24.9.5 beta è in distribuzione una funzione che suggerisce i contatti con cui avviare chat all’interno della schermata principale.

WhatsApp Beta inizia ad accogliere i suggerimenti per avviare nuove chat

La nuova funzionalità attualmente in rollout è stata anticipata alla fine del mese scorso con la versione 2.24.7.23 di WhatsApp Beta e mira a favorire la nascita di nuove chat: consente infatti all’applicazione di suggerire agli utenti nuovi contatti con cui iniziare una conversazione.

Dopo i test dei giorni scorsi, la novità inizia a farsi vedere tra i primi utenti WhatsApp Beta: come potete vedere nello screenshot qui sotto (via WABetaInfo), verso il fondo della schermata principale spunta una sezione denominata “Start chatting”, nella quale l’app può proporre alcuni contatti con i quali avviare una chat, naturalmente tra quelli presenti in rubrica. WhatsApp dovrebbe suggerire contatti con i quali non sono mai state avviate conversazioni, ma anche quelli con i quali non si interagisce da un po’, il tutto senza andare a modificare l’ordine delle chat già avviate.

La funzionalità dovrebbe comunque rimanere disattivabile all’interno delle impostazioni di WhatsApp.

Come aggiornare WhatsApp Beta

I suggerimenti dei contatti sono in rollout su WhatsApp Beta a partire dalla versione 2.24.9.5, e dovrebbero essere disponibili per tutti nel giro di qualche settimana. In ogni caso, se volete provare per primi le nuove funzionalità che vengono costantemente aggiunte all’interno dell’app di messaggistica, potete aderire al programma beta del Google Play Store seguendo questo link. Nel caso il programma di test fosse al completo, sappiate che potete sempre optare per il download e l’installazione manuale di uno specifico APK tramite APKMirror.

Che abbiate o meno aderito al programma beta, potete verificare l'arrivo di aggiornamenti dell'app di WhatsApp seguendo il badge qui in basso.