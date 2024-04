WhatsApp è costantemente al lavoro per migliorare la sua popolare app di messaggistica e ora si sta concentrando sull’editor dei disegni. La nuova riprogettazione è caratterizzata da un nuovo design della barra inferiore e può offrire un notevole vantaggio in termini di intuitività e comodità di utilizzo.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di fornire agli utenti un’interfaccia più moderna quando aggiungono testo e scarabocchi a immagini, video e GIF, consentendo una personalizzazione e una modifica più semplici e pratiche.

In quest’ottica WhatsApp sta testando l’integrazione di una barra inferiore per gli strumenti pennello e colore all’interno della schermata dell’editor di disegno.

WhatsApp sta migliorando l’editor dei disegni su Android

Attualmente la barra dei colori è posizionata nella parte superiore dello schermo e accedervi può risultare particolarmente complicato sui dispositivi mobili con schermi grandi, ma questa riprogettazione dovrebbe migliorare l’esperienza di editing riposizionando lo strumento nella parte inferiore dello schermo.

Inoltre WhatsApp migliorerà anche la selezione dei colori con la possibilità di scegliere da una tavolozza di 24 colori predefiniti. Il nuovo layout garantirà che gli strumenti siano facilmente raggiungibili senza ostacolare il contenuto visualizzato.

La riprogettazione dell’editor è attualmente in fase di sviluppo per alcuni utenti della versione beta 2.24.9.6 di WhatsApp per Android e sarà disponibile più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app. Con l’occasione vi invitiamo a seguire anche il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

