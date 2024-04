Fine settimana di aggiornamenti per un tris di smartphone Android di Samsung: in queste ore stanno accogliendo nuovi firmware Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy S20 FE

Partiamo dalla gamma Fan Edition perché ci sono in distribuzione aggiornamenti per Samsung Galaxy S23 FE e Samsung Galaxy S20 FE. Il primo segue a ruota i fratelli della serie Galaxy S23 e accoglie in queste ore un nuovo update con le patch di sicurezza di aprile 2024: si tratta del firmware S711BXXS2CXD1, che potrebbe arrivare nelle vostre mani da un momento all’altro.

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy S20 FE: in rollout ci sono le patch di sicurezza di aprile 2024 per le varianti Snapdragon, sia 4G LTE sia 5G; si tratta in particolare dei firmware G780GXXS9EXC6 (4G) e G781BXXSAHXC6 (5G).

Le novità sono le stesse per entrambi, o forse sarebbe meglio dire per tutti e tre: come dichiarato da Samsung con il suo bollettino più recente, le più recenti patch vanno a correggere 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE) e 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa di Seoul (SVE); non sembrano essere stati inclusi altri cambiamenti tangibili, anche se la schermata di aggiornamento cita generici perfezionamenti di stabilità e delle prestazioni e bugfix non specificati.

Galaxy S23 FE ha da poco ricevuto la One UI 6.1 con quasi tutte le funzionalità Galaxy AI basate sull’intelligenza artificiale, mentre Galaxy S20 FE si deve accontentare di Android 13.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Aggiornamento in arrivo anche per Samsung Galaxy Z Fold3 5G: lo smartphone pieghevole sta accogliendo in queste ore in Europa il firmware F926BXXS6GXD1, che integra le patch di sicurezza di aprile 2024. Queste ultime, come detto, portano la correzione a 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE) e a 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Samsung (SVE).

Anche in questo caso non sembrano esserci ulteriori novità rilevanti: il changelog cita generici bugfix e miglioramenti di stabilità, senza entrare nello specifico. Galaxy Z Fold3 dovrebbe ricevere l’aggiornamento alla One UI 6.1 durante il mese di maggio, ma con poche funzionalità Galaxy AI.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy S20 FE e Galaxy Z Fold3 5G

Per verificare via OTA l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy Z Fold3 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC. In caso di esito negativo, potete semplicemente riprovare tra qualche ora o giorno.