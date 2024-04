Un paio di giorni fa vi abbiamo segnalato le super offerte relative alla serie Samsung Galaxy S24, che può essere acquistata sul Samsung Shop Online sfruttando coupon, sconti e la permuta con Trade In. Parte di queste iniziative è valida anche per Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy A55 5G: andiamo a scoprire come approfittarne.

Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5 e A55 5G in super offerta con coupon

In questi giorni sono arrivate sul Samsung Shop Online nuove intriganti proposte per Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra, grazie alle quali fino al 14 aprile 2024 è possibile sfruttare sconti esclusivi su alcuni specifici modelli della gamma, combinando coupon, extra sconto nel carrello e la valutazione dell’usato fino a 720 euro. Sfruttando tutte le iniziative è possibile acquistare Galaxy S24 a partire da 8,55 euro: è necessario digitare il coupon GALAXY4U, sfruttare il Trade In (con Galaxy Now! lo sconto è direttamente nel carrello) e procedere all’acquisto attraverso la Samsung Shop App (per avere l’extra sconto del 5% finale).

Lo stesso coupon può essere sfruttato per acquistare Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy A55 5G. Galaxy Z Fold5 può contare su uno sconto di 300 euro con il coupon GALAXY4U, al quale è possibile aggiungere fino a 860 euro di sconto con la permuta dell’usato attraverso l’iniziativa Trade In. Discorso simile per Samsung Galaxy Z Flip5, che però può contare su uno sconto di 250 euro con GALAXY4U. Per entrambi, acquistando tramite Samsung Shop App è previsto un extra sconto finale del 5%.

Samsung Galaxy Z Fold5 a partire da 692,55 euro (300 euro di sconto con GALAXY4U, Trade In fino a 860 euro ed extra 5%)

a partire da (300 euro di sconto con GALAXY4U, Trade In fino a 860 euro ed extra 5%) Samsung Galaxy Z Flip5 a partire da 18,05 euro (250 euro di sconto con GALAXY4U, Trade In fino a 860 euro ed extra 5%)

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A55, è ancora valida l’offerta che consente di acquistare la versione da 256 GB allo stesso prezzo di quella da 128 GB (fino al 14 aprile 2024). In più, acquistando sul Samsung Shop Online è possibile sfruttare uno sconto del 5% direttamente nel carrello grazie alla Spring Campaign, ma acquistando su Samsung Shop App potete approfittare di uno sconto del 5% (fino al 23 aprile 2024) e al contempo del coupon GALAXY4U (per un ulteriore 5%).

Samsung Galaxy A55 256 GB a partire da 451,17 euro (con GALAXY4U ed extra 5%)

Tra le altre proposte possiamo citare il codice sconto CASASAMSUNG, che mette a disposizione uno sconto del 20% sui nuovi prodotti della gamma di elettrodomestici BESPOKE AI (fino al 29 aprile 2024). Per consultare tutte le offerte attualmente attive sul Samsung Shop Online potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se avete approfittato di qualche promozione per portarvi a casa un nuovo smartphone Android (o magari qualche altro prodotto).

Tutte le offerte Samsung