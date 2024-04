Il Samsung Shop Online propone una nuova promozione che consente di acquistare alcuni modelli della serie Samsung Galaxy S24 in forte sconto, soprattutto nel caso abbiate un dispositivo da dare in permuta sfruttando il Trade In. Pensate: potete acquistare Samsung Galaxy S24 a partire da meno di 9 euro combinando tutte le iniziative. Andiamo a scoprire come fare e come funzionano le offerte.

Samsung Galaxy S24 a partire da meno di 9 euro con sconti, coupon e Trade In

Sul Samsung Shop Online sono arrivate nuove proposte per Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra. Fino a domenica 14 aprile 2024 potete sfruttare sconti esclusivi su alcuni specifici modelli della gamma, combinando coupon, extra sconto nel carrello e la valutazione dell’usato fino a 720 euro.

Come probabilmente saprete, Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ si distinguono principalmente per le dimensioni, con tutto ciò che ne consegue: offrono il SoC Exynos 2400, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna (UFS 3.1 o 4.0). Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici (Full-HD+) o 6,7 pollici (QHD+), mentre il comparto fotografico è composto da quattro sensori: a bordo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera anteriore da 12 MP. Cambia la batteria: sul più piccolo si ferma a 4000 mAh (con ricarica da 25 W), mentre sul “Plus” sale a 4900 mAh (con ricarica da 45 W).

Il vero flagship è Samsung Galaxy S24 Ultra, che riprende alcune delle specifiche qui sopra e alza l’asticella, soprattutto sul comparto fotografico: lo schermo è un Dynamic AMOLED da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, mentre il SoC è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Offre una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria raggiunge i 5000 mAh (sempre con 45 W di ricarica rapida)

Fino al 14 aprile 2024 potete approfittare della combinazione di alcune offerte del Samsung Shop Online per acquistare gli smartphone a partire da meno di 9 euro. Come? Per arrivare al risparmio massimo per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra dovete seguire uno dei link qui sotto con la Samsung Shop App già installata (per avere l’extra sconto del 5%, che viene applicato per ultimo), aggiungere al carrello la versione specificata, digitare il coupon GALAXY4U e sfruttare il Trade In; quest’ultimo permette di ottenere uno sconto di massimo 720 euro (sfruttando la supervalutazione di 50 euro valida fino al 9 maggio 2024) dando in permuta smartphone, tablet, smartwatch o PC, anche di altri marchi. Il valore massimo può essere raggiunto con Galaxy S23 Ultra da 1 TB (670 euro + 50 euro di supervalutazione).

Vi ricordiamo che il Trade In è possibile in due modi: attraverso la classica iniziativa Samsung +Valore potete ottenere un rimborso successivamente all’acquisto del nuovo, mentre con Galaxy Now! (solo con carta di credito) potete avere lo sconto direttamente nel carrello; nel caso in cui il valore del dispositivo che andrete poi a dare in permuta sarà inferiore a quello della prevalutazione, Samsung andrà a farvi pagare la differenza attraverso la stessa carta di credito (qui per maggiori dettagli).

Sfruttando al massimo tutto questo, potete acquistare gli smartphone in offerta ai seguenti prezzi di partenza (già considerando tutti i ribassi, Trade In compreso):

Per indecisioni, potete consultare le nostre recensioni, sia scritte sia video.