A poche ore di distanza dalla notizia dell’acquisizione da parte di Automattic, società dietro il celebre WordPress e non solo, arriva un’altra importante novità per Beeper: la nuova applicazione è disponibile per tutti, senza liste di attesa, su Android, iOS, iPadOS, Windows, ChromeOS, macOS e Linux. Non sapete di che si tratta? Scopriamo tutto e come installare la nuova app di messaggistica che promette grandi cose.

Beeper è disponibile e punta a riunire 14 servizi in uno!

Niente più liste di attesa per Beeper: l’attesissima app è disponibile per tutti e “perde” per strada parte del nome (niente Beeper Cloud, solo “Beeper”). Per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio di messaggistica che si propone di riunire sotto un unico tetto i principali servizi di messaggistica, tra cui WhatsApp, Telegram, Signal, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Discord e Google Messaggi.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione un’unica app che riunisca 14 servizi diversi (per ora), in modo da garantire una maggiore immediatezza e decisamente meno dispersività. Tutto in un unico posto, anche per quanto concerne le ricerche dei messaggi. Più precisamente, questa è la lista completa dei servizi attualmente supportati:

WhatsApp

Facebook Messenger

X (Twitter)

Android SMS

Google Messaggi (SMS/RCS)

Telegram

Signal

Matrixù

Slack

Google Chat

Instagram

IRC (Libera.chat)

Discord

LinkedIn

Come potete vedere manca iMessage, ma il supporto potrebbe arrivare in futuro: il team è cautamente ottimista al riguardo, anche considerando le battaglie legali e le indagini della FCC negli Stati Uniti. In ogni caso è disponibile il supporto al protocollo RCS, e visto l’annuncio da parte di Apple al riguardo, gli utenti iOS potranno risolvere l’annoso “problema” di comunicazione con gli utenti Android (e viceversa).

La nuova app per Android è uscita dalla beta e mette a disposizione per tutti un design rinnovato, possibilità di configurare e modificare i vari servizi di chat direttamente nell’app, chat memorizzate nella cache locale del dispositivo e ricerca completa dei messaggi.

E per quanto riguarda la sicurezza? Gli utenti potrebbero infatti essere preoccupati di affidare i dati di tutti i servizi di messaggistica a un’unica app multi-piattaforma. In base a quanto sostiene il team di Beeper, l’app esegue il backup di una copia crittografata di tutta la cronologia chat sui server Beeper, e questo consente di installarla su nuovi dispositivi e visualizzare l’intera cronologia passata. Tutti i messaggi e gli allegati archiviati su questi server sono comunque protetti utilizzando la crittografia ad accesso zero, grazie alla quale solo mittente e destinatario hanno l’accesso.

I messaggi sono crittografati utilizzando la chiave pubblica e possono essere decrittografati solamente in locale, sul dispositivo, attraverso la chiave privata Recovery Code (un codice univoco generato nello stesso momento della creazione dell’account Beeper e che non viene mai trasmesso a quest’ultimo. In pratica Beeper dispone di messaggi e allegati salvati sui propri server, ma non può avervi accesso.

Come funziona l’invio di un messaggio tra una piattaforma e un’altra? Il testo e/o l’allegato vengono prima crittografati sul client Beeper, poi inviati ai bridge di Beeper per essere decrittografati e ricrittografati con il protocollo della piattaforma di destinazione.

Download Beeper

L’app Beeper è disponibile per tutti al download gratuito. Potete scaricarla per Android, iPhone, iPad, ChromeOS, macOS, Windows e Linux recandovi al seguente indirizzo. L’app per Android, uscita dalla beta, è disponibile in versione stabile sul Google Play Store seguendo il badge qui in fondo. Il team di Beeper fa sapere che in futuro sarà proposto un abbonamento facoltativo a pagamento, che includerà funzionalità aggiuntive (come la possibilità di aggiungere più account).