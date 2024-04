Le funzionalità Samsung Galaxy AI hanno debuttato con il lancio della serie di smartphone di punta Galaxy S24 avvenuto all’inizio dell’anno e più recentemente sono arrivate anche su alcuni flagship del 2023 come gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5.

Secondo precedenti voci di corridoio Galaxy AI sarebbe in arrivo anche su dispositivi Samsung non proprio recenti, come la gamma Samsung Galaxy S22. Ora Samsung conferma che col tempo intende portare Galaxy AI su più dispositivi.

Le funzionalità Galaxy AI sono in arrivo su altri smartphone e tablet Samsung

Nel comunicato stampa la società menziona le serie Samsung Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Tab S9, “con altre in arrivo”. Sebbene non sia chiaro quali sarebbero gli altri dispositivi idonei, la serie Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sembrano dei potenziali candidati a ricevere le funzionalità Galaxy AI.

Il colosso sudcoreano crede molto nell’intelligenza artificiale applicata ai dispositivi mobili, infatti ha annunciato che Samsung Galaxy AI ora supporta più lingue e dialetti: ecco quali. Inoltre ci sono novità anche per Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20 e Galaxy A52, grazie ai nuovi aggiornamenti.