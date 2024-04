Samsung continua ad abbattere le barriere linguistiche per democratizzare l’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili Galaxy, annunciando nuove lingue e dialetti in arrivo per Galaxy AI.

La società ha annunciato che a breve Galaxy AI supporterà le nuove lingue arabo, indonesiano e russo e i tre nuovi dialetti inglese australiano, cantonese e francese canadese.

I nuovi idiomi si aggiungono alle 13 lingue già supportate consentendo a un numero ancora maggiore di utenti Galaxy in tutto il mondo di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale mobile attraverso Galaxy AI.

Samsung democratizza l’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili Galaxy

Oltre a queste nuove lingue e dialetti, Samsung prevede di aggiungere altre quattro lingue entro la fine dell’anno, tra cui rumeno, turco, olandese e svedese, oltre al cinese tradizionale e al portoghese europeo.

Questo va a beneficio delle funzionalità AI dedicate alle conversazioni, quali Live Translate che produce traduzioni vocali e di testo bidirezionali in tempo reale delle telefonate, Interpreter che può tradurre istantaneamente le conversazioni dal vivo attraverso una visualizzazione a schermo diviso intuitiva e Chat Assist che può aiutare a perfezionare i toni della conversazione generando suggerimenti sensibili al contesto.

Galaxy AI include anche Note Assist che può creare riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale, modelli preformattati e copertine, aumentando la produttività quotidiana, Transcript Assist che utilizza la tecnologia AI e Speech-to-Text per trascrivere, riassumere e persino tradurre le registrazioni vocali e Browsing Assist che aiuta a rimanere aggiornati su ciò che accade nel mondo generando riepiloghi di notizie o pagine Web.

Samsung fa sapere che a partire da aprile e nei prossimi mesi le lingue e i dialetti Galaxy AI appena supportati saranno disponibili per il download come pacchetto linguistico dall’app Impostazioni.