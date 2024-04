Il rilascio da parte del colosso coreano dell’aggiornamento One UI 6.1 sugli smartphone della serie Galaxy S23 non ha portato sui dispositivi in questione solo una serie di novità e miglioramenti, come a volte accade infatti l’update sembra aver introdotto anche alcuni bug.

La settimana scorsa vi abbiamo riportato come diversi utenti, noi compresi, stessero fronteggiando un fastidioso problema in seguito all’aggiornamento One UI 6.1 del proprio smartphone appartenente alla serie Galaxy S23; diversi possessori di un Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra lamentano sul web una scarsa responsività da parte del lettore per le impronte digitali.

La componente in questione non sembra funzionare come dovrebbe, costringendo gli utenti ad effettuare diversi tentativi per sbloccare il proprio dispositivo con questo metodo. Fortunatamente, l’azienda sembra aver riconosciuto il problema, premurandosi al contempo di rassicurare i propri utenti sul futuro rilascio di un aggiornamento correttivo.

Samsung rilascerà un aggiornamento per risolvere il bug del lettore per le impronte digitali dei Galaxy S23

Il problema in questione sembra parecchio diffuso considerando le diverse testimonianze sparse per il web, può succedere che un update causi qualche malfunzionamento (anche se non dovrebbe) ma la cosa importante è che il produttore di turno si premuri quanto prima di risolvere il bug di turno.

Secondo quanto riportato sul forum ufficiale della community Samsung, dove diversi utenti per l’appunto lamentavano il malfunzionamento in questione, l’azienda ha riconosciuto il problema attraverso le parole di un moderatore della community:

Ci scusiamo per eventuali disagi causati durante l’utilizzo del dispositivo.

Abbiamo confermato che in alcuni casi il riconoscimento dell’impronta digitale sulla schermata di blocco non funziona correttamente o viene visualizzata una finestra di notifica.

Abbiamo in programma di rilasciare software che migliori il problema, quindi tieni aggiornato il tuo telefono.

Ci scusiamo ancora una volta per l’inconveniente causato e vi preghiamo di attendere qualche istante per l’aggiornamento del software.

Come potete notare, Samsung sembra aver preso seriamente in considerazione le numerose lamentele degli utenti, riconoscendo il problema con il lettore per le impronte digitali sugli smartphone della famiglia Galaxy S23, manifestatosi in seguito all’aggiornamento One UI 6.1; la cosa più interessante però, è che la società sembra sia già al lavoro per implementare un aggiornamento correttivo in grado di risolvere la questione.

Purtroppo non vengono fornite tempistiche precise, quindi non è chiaro per quanto tempo gli utenti debbano ancora sopportare il bug del lettore per le impronte digitali; qualora anche voi steste fronteggiando questo problema, nell’attesa potete prendere in considerazione un metodo di sblocco alternativo, nella speranza che Samsung rilasci in tempi brevi il fix software necessario.