Il team di WhatsApp sta aggiungendo una nuova funzionalità che ha lo scopo di consentire agli utenti di personalizzare l’esperienza sulla piattaforma per quanto riguarda la privacy.

L’ultimo sforzo di WhatsApp in questo senso consiste in una nuova opzione che permette di disabilitare le anteprime dei link nelle chat.

Attualmente, quando un utente inserisce un collegamento nella barra della chat, WhatsApp genera automaticamente un’anteprima che in genere include il titolo della pagina Web, una breve descrizione e un’immagine in miniatura.

Con la nuova opzione gli utenti potranno decidere se l’app genera automaticamente le anteprime dei collegamenti, migliorando la loro esperienza in termini di privacy e sicurezza.

La nuova opzione si aggiunge a quella recentemente introdotta che offre la possibilità di proteggere il proprio indirizzo IP durante le chiamate per rendere più difficile per gli altri utenti dedurre la propria posizione.

Sebbene WhatsApp in genere si affidi ai propri server per generare queste anteprime, alcuni utenti potrebbero sentirsi più sicuri disabilitando questa funzione, tuttavia è importante notare che anche con questa funzionalità disabilitata gli utenti continueranno a ricevere anteprime dei collegamenti dai propri contatti a meno che non li disattivino completamente.

La funzionalità per disabilitare le anteprime dei collegamenti è attualmente in fase di sviluppo nella versione 2.24.7.12 beta di WhatsApp per Android e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale tramite Google Play Store utilizzando questo link. In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link.

L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge che trovate in calce. Con l’occasione vi invitiamo a seguire anche il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp