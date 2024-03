All’inizio del mese vi abbiamo parlato del fatto che la nuova interfaccia utente di WhatsApp per smartphone Android era in distribuzione e stava raggiungendo tutti gli utenti.

Ora, a distanza di qualche settimana, il team della popolare app di messaggistica ha annunciato ufficialmente questi cambiamenti che conferiscono all’app un look più moderno e in linea con i canoni del Material You di Google.

Già da qualche settimana, l’app di WhatsApp per smartphone Android ha iniziato a ricevere la nuova interfaccia utente caratterizzata da una barra di navigazione collocata in basso, con le schede riorganizzate rispetto al passato (nel nuovo ordine Chat, Aggiornamenti, Community, Chiamate, mentre prima erano nell’ordine Community, Chat, Aggiornamenti, Chiamate).

A una ventina di giorni dall’inizio del rollout per tutti, il team di sviluppo ha annunciato agli “amici Android” di avere “spostato alcune cose per rendere più semplice l’accesso a ciò di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno“.

L’unica differenza rispetto a ciò che vi abbiamo riportato all’inizio del mese, sta nel fatto che è stato reintrodotto la possibilità di scorrere tra le schede con degli swipe laterali. Per maggiori dettagli sulla nuova interfaccia, vi rimandiamo all’articolo pubblicato in precedenza.

android friends, we moved some things around to make it easier to access what you need, when you need it

meet your new navigation tools 🤝 closer to your thumbs and easy on the eyes pic.twitter.com/CqLvZf9meo

— WhatsApp (@WhatsApp) March 28, 2024