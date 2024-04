La famiglia X100 di vivo — composta ad oggi dai modelli vivo X100 e vivo X100 Pro, presentati in Cina nel mese di novembre dello scorso anno — è destinata ad allargarsi: nelle ultime ore sono emerse alcune succulente indiscrezioni sul conto degli inediti vivo X100s Pro e vivo X100 Ultra, che sembrano decisamente promettenti.

Le specifiche di vivo X100s Pro grazie alla Google Play Console

Stando alle indiscrezioni emerse in questi giorni, il terzo componente della serie X100 di vivo dovrebbe rispondere al nome di vivo X100s; nelle scorse ore, invece, abbiamo appreso il nome del probabile quarto modello della gamma: vivo X100s Pro non era mai stato avvistato fino a questo momento, ma è appena apparso nel database della Google Play Console, grazie alla quale è possibile farsi una prima idea delle sue specifiche tecniche, oltre che delle scelte di vivo in merito al design.

Partiamo con il dire che vivo X100s Pro viene identificato con il model number PD2324; stando ai dati presenti su Google Play Console, lo smartphone è dotato di un chipset MediaTek MT6989, vale a dire il potente Dimensity 9300 — lo stesso attribuito proprio al fratello minore X100s — con annessa GPU Mali G720. Il display del dispositivo — che dovrebbe avere una diagonale di 6,78 pollici — presenta una risoluzione di 1260 x 2800 e una densità di pixel di 560 dpi; lo smartphone è equipaggiato con ben 16 GB di RAM e dispone di Android 14.

Per quanto riguarda il design, al momento non c’è molto da dire, senonché l’impostazione estetica evidenzia una parentela stretta coi modelli già noti della serie X100 di vivo: il display — con un classico foro per la fotocamera anteriore da 32 MP — presenta bordi curvi, mentre il lato posteriore è occupato in buona parte dall’intaglio circolare del modulo fotografico, che comprende un totale di tre sensori (tutti da 50 MP). vivo X100s Pro viene mostrato in una colorazione azzurra uguale a quella già vista sul modello X100 Pro, ma sicuramente verrà proposto anche in altri colori.

vivo X100 Ultra con connettività satellitare?

Al momento del lancio dei primi due modelli della serie, appassionati e addetti ai lavori avevano accolto con delusione la mancata presentazione di un modello Vivo X100 Pro+ con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (al seguente link il nostro approfondimento di confronto con il predecessore); i rumor circolati nelle settimane successive parlano di un cambio di nome: lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato come vivo X100 Ultra e il suo debutto sarebbe stato rimandato alla secondo trimestre di quest’anno, iniziato proprio pochi giorni fa.

Qualche ora fa, Huang Tao, Vice President for Product di vivo, ha preso la parola sulla piattaforma cinese Weibo per dichiarare apertamente che presto il brand porterà sul mercato degli smartphone dotati di connettività satellitare.

Ebbene, a questo proposito è importante ricordare che proprio il nuovo flagship vivo X100 col suo Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe essere munito di supporto alla connettività satellitare bidirezionale. Questa caretteristica peculiare consentirebbe al nuovo nato di casa vivo di mettersi in competizione diretta con i connazionali OPPO Find X7 Ultra (qui la scheda tecnica) e Xiaomi 14 Ultra (di cui trovate già la nostra recensione e un approfondimento video sul comparto fotografico). Intendiamoci, non si tratta di una funzionalità fondamentale, ma in zone remote e generalmente prive di copertura di rete potrebbe tornare molto utile per eventuali comunicazioni di emergenza.

Messo da parte questo argomento, ricordiamo che vivo X100 Ultra sarà uno smartphone fortemente incentrato sul comparto fotografico: si parla di un sensore principale LYT-900 da 50 MP con apertura variabile e OIS, di una ultra-grandangolare, di un teleobiettivo e di un teleobiettivo periscopico con caratteristiche degne di nota: 200 MP, zoom ottico 4,3x e digitale fino a 200x, lunghezza focale equivalente di 100mm.

vivo X100 Ultra potrebbe essere presentato insieme a X100s e X100s Pro: il lancio in Cina potrebbe avvenire nel mese di maggio.