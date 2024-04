Come abbiamo visto, in questi giorni è partita la distribuzione della One UI 6.1 per i modelli Samsung dello scorso anno, con tante nuove funzionalità a disposizione con Galaxy AI e diversi miglioramenti. Non tutte le funzioni dei Galaxy S24 sono però arrivate, come confermato in queste ore: tra queste Super HDR.

Niente Super HDR su Samsung Galaxy S23 e gli altri “vecchi” dispositivi

Sapevamo già che non tutte le novità della One UI 6.1 che abbiamo imparato a conoscere su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra non sarebbero arrivate sul resto della gamma, e in effetti così è stato. Il produttore ha distribuito l’aggiornamento per la prima tranche di smartphone e tablet, ossia per Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra: la maggior parte delle funzionalità, comprese quelle Galaxy AI, ha fatto capolino insieme all’update, ma qualcosa manca.

Si trovano al loro posto l’apprezzato Cerchia e cerca con Google, che consente di selezionare un elemento all’interno della schermata e ottenere maggiori informazioni in un istante, Traduzione Live per effettuare traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale, Interprete, che traduce istantaneamente le parole degli interlocutori e le visualizza su uno schermo diviso, l’Assistente Chat, l’Assistente Note, l’ Assistente Trascrizione, la generazione di sfondi con IA e non solo.

Tra le funzioni presenti sulla serie Galaxy S24 e che non arriveranno su Galaxy S23 e sugli altri modelli sopra citati troviamo invece Super HDR. Questa funzione offre un’anteprima della fotocamera che mostra l’effetto del Super HDR per far vedere sin da subito come sarà lo scatto finale: consente di visualizzare immediatamente come saranno le foto e i video prima ancora di premere l’otturatore, persino attraverso scatti o riprese delle app dei vari social.

Gli utenti più attenti avranno già avuto modo di notare la mancanza del Super HDR sul proprio dispositivo, e a quanto pare non sono previste novità per il futuro. Questo in base a quanto dichiarato da un moderatore della community ufficiale di Samsung (via Sammobile), che comunque vi invitiamo a prendere con le pinze: non sarebbe la prima volta che il produttore va a “smentire” quanto riportato sul forum.

Nel post viene detto che gli altri modelli non dispongono di processore e display adatti a supportare la funzione Super HDR. Considerando il supporto su due modelli di fascia media come Galaxy A55 5G (qui la nostra recensione) e Galaxy A35 5G (qui la recensione), immaginiamo che il problema non sia in realtà né di potenza né di qualità del pannello: dipende da quanti cambiamenti sarebbero necessari a Samsung per introdurre queste modifiche ai prodotti già in commercio.

Insomma, è molto difficile che vedremo arrivare Super HDR su Galaxy S23 e sugli altri modelli 2023, ma non ci sentiamo di chiudere definitivamente la porta. Nel caso torneremo sull’argomento. Ne sentirete la mancanza sul vostro smartphone? Fateci sapere qual è la funzione che state maggiormente apprezzando della One UI 6.1.

