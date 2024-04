Il mese di aprile si apre sul Samsung Shop Online con diverse promozioni dedicate a smartphone, tablet Android, wearable, cuffie e non solo. Oltre alle offerte riguardanti la serie Galaxy S24 e gli smartphone e i tablet che stanno ricevendo proprio in queste ore le novità della One UI 6.1 e le funzionalità Galaxy AI, sul sito del produttore sono disponibili sconti su tanti altri dispositivi grazie al ritorno del coupon GALAXY4U: vediamo come approfittare delle offerte Samsung.

Torna GALAXY4U e si aggiunge alle tante offerte del Samsung Shop Online

Come abbiamo visto in questi giorni, avete ancora poche ore di tempo per procedere con la registrazione sul sito Samsung che consente di ottenere un coupon da 100 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra (ossia i modelli che hanno la One UI 6.1 o che si stanno aggiornando).

Come ricevere il coupon? Dovete procedere con l’iscrizione cliccando sull’apposito banner del Samsung Shop Online (o passando dalla newsletter del produttore) entro oggi, 2 aprile 2024. I 100 euro di sconto saranno poi utilizzabili entro il 14 aprile 2024 per l’acquisto di uno dei modelli sopra citati, che possono essere sommati al 5% di sconto disponibile con l’acquisto tramite Samsung Shop App (lo potete vedere direttamente nel carrello). Rimane a disposizione anche il Trade In, che ad esempio su Galaxy S24 Ultra vi permette di far valutare il vostro attuale dispositivo fino a 720 euro, sia con Galaxy Now! (e credito immediato, ma solo con carta di credito) sia con Samsung +Valore.

Ecco qualche esempio su come sfruttare il coupon da 100 euro (ribasso già incluso):

Non siete interessanti a uno dei modelli in questione? Niente paura, perché sullo shop online ufficiale della casa di Seoul è tornato disponibile l’apprezzato coupon GALAXY4U, ora valido fino al 7 maggio 2024. Quest’ultimo permette di ottenere fino al 15% di sconto su tanti prodotti, tra smartphone, tablet, smartwatch, cuffie wireless e notebook della gamma Galaxy. Non risulta cumulabile con il coupon più su e con i modelli già coinvolti dall’iniziativa dedicata a Galaxy AI, ma può essere sommato all’extra sconto del 5% proposto direttamente nel carrello per l’acquisto tramite Samsung Shop App (fino al 9 aprile 2024, salvo proroghe).

Tra i modelli compatibili con GALAXY4U troviamo anche gli ultimi arrivati Samsung Galaxy A55 5G e Samsung Galaxy A35 5G. Vi ricordiamo che fino al 14 aprile 2024 potete inoltre acquistare le versioni da 256 GB di memoria interna allo stesso prezzo di quelle da 128 GB. Vediamo qualche esempio su come sfruttare il ritorno del coupon:

Resta a disposizione pure lo sconto sull’ecosistema Galaxy: acquistando due prodotti a scelta tra smartphone, tablet, PC o smartwatch potete ottenere un ulteriore sconto del 5% fino al 30 aprile 2024. Per verificare l’esatta percentuale di sconto proposta dal coupon GALAXY4U e per scoprire tutte le attuali promozioni valide sul Samsung Shop Online potete seguire il link qui in basso. Ricordatevi che avete poche ore di tempo per registrarvi con l’apposito form e richiedere i 100 euro di sconto della campagna promozionale Galaxy AI.

Tutte le offerte Samsung Shop Online

