Per quanto il settore dei tablet Android abbia certamente visto tempi migliori, si tratta comunque di dispositivi che possono rivelarsi utili in diversi contesti, possono essere utilizzati per lo studio, per il gaming senza troppe pretese, o magari per la fruizione di contenuti multimediali. Siete alla ricerca di un tablet Android per la scuola o per il classico uso da divano? Bè oggi potrebbe essere il giorno giusto per portarvi a casa Lenovo Tab M10 Plus ad un ottimo prezzo.

Il tablet Lenovo Tab M10 Plus è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Sebbene non si tratti senza dubbio del miglior tablet in circolazione, Lenovo Tab M10 Plus è un dispositivo interessante sotto vari punti di vista che, al netto di alcune rinunce rispetto a prodotti più blasonati, può comunque vantare l’affidabilità del brand produttore oltre all’usabilità che non vi farà rimpiangere l’uso di uno smartphone o di un laptop.

Il dispositivo in questione è disponibile sia in variante Wi-Fi che LTE, quest’ultima protagonista dell’offerta odierna sul noto e-commerce Amazon; Lenovo Tab M10 Plus vanta un display LCD IPS 2K (2000 x 1200 pixel) da 10,61 pollici con 400 nit di luminosità, con certificazione TÜV per la ridotta emissione di luce blu. La versione in questione è equipaggiata con un processore Qualcomm Snapdragon 680 accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna.

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche del tablet, mentre qui potete consultare la scheda tecnica completa:

display LCD IPS da 10,61 pollici a risoluzione 2K con luminosità fino a 400 nit

Qualcomm Snapdragon 680

4 GB di RAM

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

Wi-Fi dual band, LTE, Bluetooth 5.0, A-GPS, USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

fotocamera frontale da 8 MP con FF

fotocamera posteriore da 8 MP con AF

quattro altoparlanti stereo con certificazione Dolby Atmos

batteria da 7.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 20 W

Android 12

dimensioni: 251,2 x 158,8 x 7,45 mm, peso di 465 g

Come anticipato in precedenza, oggi potete portarvi a casa il tablet Lenovo Tab M10 Plus al costo di 179,99 euro invece di 269 euro, grazie all’offerta Amazon, qualora foste interessati vi lasciamo qui sotto il link per raggiungere direttamente la pagina del prodotto.

Acquista Lenovo Tab M10 Plus in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti anche: Recensione Lenovo Tab M10 Plus: economico ma col freno tirato