Android Auto è una valida soluzione per sfruttare servizi di navigazione e app musicali in auto in modo sicuro e comodo e lo diventa ancora di più se sfruttabile in modalità wireless, ecco perché dovreste eseguire subito il nuovo test di compatibilità reso disponibile da AAWireless.

Test di compatibilità dongle AAWireless per Android Auto

Android Auto è in circolazione da poco meno di un decennio, tuttavia la sua diffusione ha iniziato ad ampliarsi qualche anno più tardi; allo stato attuale, è possibile affermare che Android Auto e la sua controparte Apple CarPlay costituiscono ormai delle funzionalità standard dei veicoli che arrivano sul mercato, tuttavia il supporto in modalità wireless non è ancora altrettando diffuso. Ne consegue che accessori come i dongle che permettono di sfruttare tali funzionalità liberandosi dell’intralcio dei cavi sono parecchio appetibili.

Alla luce di questa considerazione, è un’ottima cosa che AAWireless — che da poco ha lanciato una nuova versione del suo apprezzatissimo dongle — abbia reso disponibile sul proprio sito web ufficiale un test di compatibilità per scoprire all’istante (ufficialmente, in un minuto e 15 secondi) se l’accessorio sia utilmente sfruttabile nel proprio veicolo.

Il test è disponibile a questo link e consiste nell’immissione di poche semplici informazioni: il proprio nome, il marchio e il modello della propria auto e l’anno di produzione; infine, viene richiesto di inserire un indirizzo e-mail a cui ricevere l’esito del test (comunque mostrato subito dopo aver cliccato su Submit); ove l’auto non sia compatibile, è possibile terminare il test, oppure proseguire verificando la compatibilità del sistema di infotainment eventualmente installato.

In linea teorica, il test in questione vaglia solo la compatibilità col dongle AAWireless, tuttavia il risultato può essere ritenuto valido anche per i modelli della concorrenza. Tra gli esempi di veicoli incompatibili, è possibile elencare: modelli molto vecchi, sistemi di infotainment privi del supporto ad Android Auto, veicoli/sistemi che supportino nativamente Android Auto wireless (che fanno venir meno la necessità di ricorrere ad un dongle).

Nel momento in cui scriviamo, l’adattatore AAWireless è in sconto del 15%, al prezzo finale di 59,49 euro. Ecco il link per l’acquisto sul sito ufficiale:

Acquista AAWireless sullo store ufficiale

