Android Auto wireless è una bella invenzione, permette di avere la comoda interfaccia di Android Auto sulla propria vettura senza l’impiccio dei cavi. Bello, se non fosse che le auto che lo supportano nativamente sono poche e solo quelle più recenti, per altro da una certa categoria (e spesa) in su. In alcuni casi c’è addirittura il paradosso di veicoli (come quella del sottoscritto) con pad di ricarica wireless che poi non può essere sfruttato insieme al collegamento con Android Auto.

Per fortuna c’è una soluzione molto semplice che negli ultimi due anni ha preso piede ed è stata via via affinata nel funzionamento. Si tratta di dongle da collegare via USB che sbloccano la possibilità di usare Android Auto wireless, senza fili. Uno di questi, il primo e uno dei pochi veramente ben funzionanti si chiama AAWireless ed è diventato famoso grazie ad una campagna di crowdfunding su Indiegogo che ha riscosso un notevole successo, è prodotto da parte di un’azienda olandese che lo scorso anno ha trasferito la produzione in Europa per tenere sotto controllo la qualità del prodotto. Lo abbiamo provato e siamo pronti a raccontarvi come è andata.

Come funziona in breve

AAWireless permetterà alla vostra auto compatibile con Android Auto via cavo (condizione necessaria per poter usare il prodotto) di sfruttare Android Auto senza fili, per farlo il dongle fungerà da ponte tra il vostro smartphone e il sistema di infotainment della vettura. Dovrete quindi collegare il piccolo dongle alla presa USB dell’infotainment, effettuare la prima configurazione ed il gioco è fatto, da quel momento in poi il vostro smartphone vi notificherà la possibilità di collegamento con Android Auto wireless ogni volta che entrerete in macchina e non dovrete più preoccuparvi di nulla.

Attenzione, è bene specificare che non serve ripetere la configurazione ad ogni accesso! Una volta portata a termine la prima accensione poi potrete dimenticarvi del dongle e lasciarlo collegato alla presa USB: lui si accenderà quando riceverà l’alimentazione dal veicolo e in pochi secondi sarà operativo.

Compatibilità

La compatibilità che promette AAWireless è la stessa prevista da Android Auto, in altre parole se la vostra vettura funziona con Android Auto in versione cablata, allora dovrebbe funzionare anche con AAWireless, qui è possibile consultare la lista completa e sempre aggiornata delle auto e sistemi di infotainment compatibili.

Non dovrebbero esserci intoppi ma il condizionale è d’obbligo considerata la vastità di combinazioni tra automobili, sistemi multimediali e smartphone. E’ possibile quindi che emergano alcuni problemi ma l’app di AAWireless saprà guidarvi nella loro risoluzione attraverso diverse opzioni per regolare la connessione tra smartphone e dongle, inoltre la casa offre un’assistenza al consumatore facilmente raggiungibile all’interno della stessa applicazione.

Insomma, è davvero difficile che non riusciate a far quadrare le cose, ma in ogni caso tenete presente che avrete 30 giorni per restituire senza spese il dispositivo, qualora non foste soddisfatti.

Come è fatto

All’interno di una sobria confezione troverete il dongle vero e proprio, cioè una mattonella in plastica nera opaca con dimensioni di 49x49x12 mm e un peso di pochi grammi. Su un lato ospita un LED che indica lo stato di funzionamento, la porta Type-C per il collegamento con la vettura e un pulsantino per il reset hardware. Nella dotazione di vendita è incluso anche il cavetto in corda Type-C / USB full size (30 cm di lunghezza) per collegare AAWireless al sistema di infotainment dell’auto.

Il piccolo dispositivo dispone di connettività Bluetooth 4.2, che sarà utile per la configurazione iniziale e di WiFi AC con reti a 2,4 e 5 Ghz, che serviranno invece per la comunicazione vera e propria di Android Auto Wireless.

Prima configurazione

Diversamente da altri prodotti simili, AAWireless utilizza una logica di configurazione atipica come prima scelta e solo in un secondo momento, qualora la prima configurazione dovesse fallire, invita l’utente ad operare tramite un procedimento classico. Il sistema viene chiamato modalità dongle nativo ed è un’ottima trovata per semplificare notevolmente le cose.

All’atto pratico, una volta scaricata l’app AAWireless e aperta, verremo invitati a collegare lo smartphone all’automobile attraverso il cavo, in questo modo viene stabilita prima di tutto la connessione Bluetooth tra smartphone e sistema di infotainment, a collegamento avvenuto viene chiesto di scollegare lo smartphone e collegare il dongle AAWireless, a questo punto lo smartphone viene associato al dongle direttamente via WiFi (in questa fase fate attenzione che il telefono non si colleghi automaticamente ad altre reti, quella di casa ad esempio) senza dover passare da una configurazione intermedia via Bluetooth.

Per associare altri smartphone allo stesso dongle AAWireless, sarà sufficiente collegarli alla sua rete WiFi, nulla di più semplice. A proposito di diversi dispositivi collegati è importante sapere che il flusso dati di Android Auto Wireless è sostenibile solo con un dispositivo alla volta, non potrete quindi collegare contemporaneamente due smartphone.

Previous Next Fullscreen

Utilizzo

Non c’è moltissimo da dire se non che AAWireless funziona benissimo, Android Auto Wireless è fluido e reattivo, probabilmente sulla vostra auto lo sarà anche più che Android Auto cablato.

All’interno delle impostazioni troverete moltissimi settaggi per personalizzare il comportamento del dispositivo, il più importante è passthrough che è fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell’apparato con alcune automobili, ad esempio tutte quelle del gruppo PSA (Peugeot, Citroen, Opel) e sulla maggior parte delle Fiat e Dacia. Questa modalità consente all’auto di dialogare direttamente con lo smartphone, sfruttando il dongle solo per l’avvio di Android Auto Wireless. In questo modo vi metterete al riparo da qualunque problematica di stabilità, connessione o performance e in effetti, AAWireless è l’unico dongle con cui non abbiamo avuto intoppi su una Peugeot 308, proprio grazie alla modalità passthrough.

Segnaliamo alcune informazioni che potrebbero esservi utili, la prima riguarda il consumo di energia dello smartphone in modalità Android Auto Wireless, è piuttosto importante, circa il 10-15% per ogni ora, per questo un pad wireless potrebbe sposarsi benissimo con la tecnologia senza fili. Aggiungiamo poi che AAWireless collegato all’auto consuma circa 90-330 mAh, è importante quindi capire se la vostra auto disabiliterà o meno la porta USB una volta spenta ed eventualmente scollegare l’apparato quando non deve essere attivo.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e conclusione

AAWireless è un’ottima soluzione per rendere un po’ più smart la vostra auto, sicuramente per via del suo buon funzionamento ma anche perché non richiede un esborso impegnativo, 76.49 Euro grazie allo sconto del 15% valido fino al 10 aprile. Specifichiamo inoltre che i tempi per ricevere il prodotto sono nell’ordine di alcuni giorni, il gadget verrà infatti spedito dalla Germania, dovrete solamente calcolare ulteriori 6 Euro per le spese di spedizione.

Acquista AAWireless sullo store ufficiale