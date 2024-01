Sebbene non sia l’unico del suo genere, AAWireless è probabilmente uno dei dongle wireless Android Auto più noti nel panorama dei prodotti di questo tipo, nonostante le alternative siano numerose il dispositivo in questione si è guadagnato un’affezionata base di utenti grazie alle sue numerose funzionalità.

Nelle ultime ore, in occasione del CES 2024 di Las Vegas, l’azienda ha presentato la futura nuova versione del proprio dongle, scopriamo insieme AAWireless 2.

AAWireless 2 potrà vantare un pulsante fisico per cambiare utente e CarPlay in beta

Come anticipato in apertura, AAWireless ha deciso di sfruttare il palcoscenico del CES di Las Vegas per annunciare la seconda iterazione del proprio dongle wireless Android Auto, AAWireless 2 sarà infatti il secondo modello prodotto dall’azienda.

Per quel che concerne le funzionalità del dispositivo non ci sono grosse novità, le funzionalità principali saranno infatti le medesime del precedente modello, ma saranno presenti comunque alcune modifiche rispetto all’attuale generazione.

In primo luogo cambiano le dimensioni e il fattore di forma, AAWireless 2 sarà infatti più piccolo e sottile, così da poter essere adagiato con maggior facilità all’interno dell’auto, magari in qualche cassettino del cruscotto; anche il design generale viene modificato, adottando un’estetica più elegante che può vantare anche un pulsante fisico e una luce LED.

Proprio il pulsante fisico appena citato rappresenta la seconda novità introdotta da AAWireless, esso verrà utilizzato per alcune funzioni tra cui l’accesso alla modalità di accoppiamento e, soprattutto, il passaggio da un dispositivo collegato all’altro.

Dal punto di vista software, nonostante l’obbiettivo principale dell’azienda non sia cambiato (ovvero portare Android Auto wireless su quante più vetture possibili), c’è comunque un’aggiunta da considerare: AAWireless 2 offrirà il supporto CarPlay a tutti gli utenti, nonostante nelle prime fasi successive alla commercializzazione questo sarà disponibile solo in beta, richiedendo pertanto l’abilitazione manuale della funzionalità nell’app AAWireless.

La società non ha rilasciato informazioni precise circa le tempistiche di lancio, limitandosi a dire che il dispositivo sarà disponibile tra il secondo e il terzo trimestre 2024; anche per quanto riguarda il prezzo di vendita non ci sono indicazioni ufficiali al momento, ma potete comunque fare riferimento al sito ufficiale dell’azienda, dal quale potete ancora procedere all’acquisto del primo modello.

